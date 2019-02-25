Жители Молдавии решили сократить число депутатов

Молдавии большинство избирателей поддержали идею сократить число депутатов парламента. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя Центризбиркома республики Алину Руссу.

Уточняется, что жители проголосовали за уменьшение числа депутатов на консультативном референдуме.

Отмечается, что теперь в Молдавии станет на 40 депутатов меньше.

"На вопрос о сокращении числа депутатов более 730 тысяч избирателей ответили "за", более 260 тысяч человек высказались против", — добавила Руссу.

Кроме того, около 800 тыс. человек выступили за то, чтобы отбирать у депутатов их места, если они не справляются со своими обязанностями.

Ранее сообщалось, что президент и премьер Молдавии проголосовали на парламентских выборах.

Парламентские выборы прошли в Молдавии 24 февраля.