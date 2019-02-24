Польша озаботилась белорусским суверенитетом

«У нас с вызывает озабоченность, будет сохраняться или углубляться суверенитет Белоруссии, когда идет речь о ее восточном соседе, который, к сожалению, в последние годы проявляет явные имперские тенденции», — сказал Дуда. По его мнению, политика Кремля в стране «углубляет угрозы для восточной части Европы».

Белорусский лидер Александр Лукашенко в течение последних нескольких месяцев неоднократно касался темы независимости и суверенитета республики. Так, в июне 2018 года президент допустил, что страна может потерять независимость в случае провала в экономике. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, глава государства тогда не уточнил.

В декабре Лукашенко заявил, что республика никогда не станет частью России, а понятие «суверенитет» является для этой страны святым. Вместе с тем, подчеркнул глава государства, ему поступают прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями».

В том же месяце белорусские СМИ сообщили о якобы имевшем место закрытом совещании белорусского истеблишмента относительно защиты государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».

В начале 2019-го белорусский президент предупредил своих граждан о том, что в течение ближайших двух лет независимость страны будет опробована «на зуб». «Нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ», — добавил он.