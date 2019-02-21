Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны. Сообщение об этом в четверг, 21 февраля, опубликовано на сайте главы государства.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Аскар Мамин . Члены правительства продолжат работу до утверждения состава нового кабинета министров, говорится в указе.

Кроме того, пресс-служба казахстанского лидера опубликовала заявление Назарбаева, в котором тот, «учитывая интересы народа», указал на необходимость отставки правительства страны. «Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги, направленные на повышение уровня жизни, стимулирование экономики, реализацию стратегических задач», — сказано в заявлении президента Казахстана.