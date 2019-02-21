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Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны. Сообщение об этом в четверг, 21 февраля, опубликовано на сайте главы государства.
Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Аскар Мамин. Члены правительства продолжат работу до утверждения состава нового кабинета министров, говорится в указе.
Кроме того, пресс-служба казахстанского лидера опубликовала заявление Назарбаева, в котором тот, «учитывая интересы народа», указал на необходимость отставки правительства страны. «Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги, направленные на повышение уровня жизни, стимулирование экономики, реализацию стратегических задач», — сказано в заявлении президента Казахстана.
«Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не произошли. Рост ВВП в основном обеспечивается за счет сырьевых ресурсов. Правительству совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики», — конкретизировал он.
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Комментарии6
СНГ , В мире , Аскар Мамин , НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ
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