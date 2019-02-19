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В Молдавии объяснили отказ во въезде съёмочным группам из России 

RT на русском + ещё 15 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российским журналистам было отказано во въезде в Молдавию из-за необоснованной цели визита. Об этом заявила глава пресс-службы молдавской пограничной полиции.
«Пятерым гражданам России, которые представились командами журналистов, было отказано во въезде в Республику Молдова по той причине, что они не отвечали условиям для разрешения пересечения государственной границы. В обоих случаях цель визита не была обоснована», — цитирует РИА Новости Новицки.
По её словам, визит журналистов не был согласован с пограничной полицией.
Уточняется, что члены съёмочных групп вылетели обратным рейсом в Москву.
Ранее администрация президента Молдавии Игоря Додона сообщила, что съёмочным группам телеканалов НТВ и «Россия 1» было отказано во въезде в страну.
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СНГ , В мире , Общество , Игорь Додон , РИА Новости , НТВ , Молдова
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