В Молдавии объяснили отказ во въезде съёмочным группам из России

Российским журналистам было отказано во въезде в Молдавию из-за необоснованной цели визита. Об этом заявила глава пресс-службы молдавской пограничной полиции. «Пятерым гражданам России, которые представились командами журналистов, было отказано во въезде в Республику Молдова по той причине, что они не отвечали условиям для разрешения пересечения государственной границы. В обоих случаях цель визита не была обоснована», — цитирует РИА Новости Новицки. По её словам, визит журналистов не был согласован с пограничной полицией. Уточняется, что члены съёмочных групп вылетели обратным рейсом в Москву. Ранее администрация президента Молдавии Игоря Додона сообщила, что съёмочным группам телеканалов НТВ и «Россия 1» было отказано во въезде в страну.