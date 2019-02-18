Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко рассказал о готовности ответить на «вопросы и озобоченности» ЕС 

Lenta.ru + ещё 3 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Проблемы в отношениях между Белоруссией и Европейским союзом не носят хронического характера и подлежат разрешению. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером. Слова белорусского лидера передает президентская пресс-служба.
«Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, есть какие-то озабоченности в Европейском союзе в отношении Белоруссии, я жду откровенного разговора и готов ответить на все эти вопросы и озабоченности, а если нужно, и принять соответствующие решения», — заявил Лукашенко.
По словам белорусского президента, страна и дальше готова развивать совместные проекты с Европейским Союзом.
«В последнее время значительно увеличилось финансирование подобных проектов со стороны Европейского союза. Мы считаем, что соседей не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Исходя из этого, мы всегда будем надежным партнером Европейского союза, и за белорусское направление вы можете не беспокоиться», — отметил Лукашенко.
13 февраля в Сочи начались двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина и Лукашенко. Сообщалось, что Путин и Лукашенко планируют обсудить двусторонние отношения и вопросы, связанные с деятельностью Союзного государства.
По итогам этой встречи Лукашенко заявил, что интеграция России и Белоруссии должна углубляться, однако конкретные масштабы интеграции должны решать граждане двух стран. По словам белорусского президента, он готов к объединению с Россией «хоть завтра», однако не уверен, что этого хотят белорусы. Лукашенко подчеркнул, что вопросы суверенитета какой-либо из сторон даже не затрагивались, поскольку суверенитет России и Белоруссии — «это икона, это святое».
Последние новости
Арест американского инвестора ударил по экономике России «Северному потоку-2» снова усложнили жизнь Россияне останутся без дешевых автомобилей
Комментарии2
СНГ , В мире , Гюнтер Эттингер , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес
Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Политика В мире
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение