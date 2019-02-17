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Белоруссия скорректирует план обороны страны 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Белоруссия скорректирует в нынешнем году план обороны государства, который будет действовать в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил в воскресенье министр обороны Андрей Равков в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Это год, в котором мы обязаны по срокам скорректировать план обороны государства, который будет действовать с 2020 по 2024 годы. Такая работа уже начата, она ведется, к концу года главе государства будет представлен уточненный план обороны государства", — отметил глава оборонного ведомства.
Равков уточнил, что уточненный план "в полном объеме предусматривает все положения новой военной доктрины". "Поэтому нынешний год является для нас знаковым в военном планировании", — сказал министр.
Также, по его словам, нынешний год будет "сложным в связи с теми мероприятиями, в которых будут принимать участие наши ВС".
"Это и совместное учение с Российской Федерацией "Щит Союза-2019", которое пройдет на территории России, это и участие в обеспечении безопасности проведения Европейских игр, это и подготовка и проведения парада в честь 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков", — отметил министр обороны Белоруссии.
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СНГ , Армия , Войска , Андрей Равков , Министерство обороны
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