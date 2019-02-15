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Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Криминальный авторитет ответил на решение Путина

В Сочи Путин и Лукашенко посетят образовательный центр «Сириус» 

РИА Новости + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в пятницу в Сочи посетят образовательный центр "Сириус", сообщается в пресс-релизе детского центра.
Отмечается, что визит президентов, приурочен к 20-летию Союзного государства и посвящен вопросам форм расширения сотрудничества двух стран в области образования и научно-исследовательской деятельности.
Как сообщают организаторы, в рамках визита Путина и Лукашенко, в том числе будут обсуждаться вопросы обмена опытом и лучшими практиками в области развития систем общего образования, реализации совместных пилотных проектов в двух странах по формированию региональных образовательных экосистем, разработки и реализации совместных сетевых образовательных программ высшего образования с университетами Белоруссии и совместной исследовательской программы с Национальной Академией наук Белоруссии, организации совместных грантовых программ для поддержки молодежных исследовательских проектов.
Также в пресс-релизе сообщается, что Лукашенко покажут первые научно-исследовательские лаборатории создающегося университета на базе "Сириуса". В частности, главы государств посетят лабораторные занятия по генетической инженерии, а также президентам представят экспозицию работ юных художников, а в рамках спортивного направления будет представлена уникальная система хоккейной аналитики Iceberg.
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СНГ , Образование , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РАН , Сочи
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