Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

«Самолёт главы государства сегодня вечером вылетел из Национального аэропорта Минск», — сообщает Белта.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин 13 февраля встретится в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Лидеры обсудят интеграционные процессы на евразийском пространстве и отношения двух стран.

В конце января в пресс-службе белорусского лидера заявили, что Лукашенко и Путин договорились о новой встрече после переговоров в Москве.