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Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 

RT на русском + ещё 3 12 февраля 2019
Фото: Kremlin Pool globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.
«Самолёт главы государства сегодня вечером вылетел из Национального аэропорта Минск», — сообщает Белта.
Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин 13 февраля встретится в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Лидеры обсудят интеграционные процессы на евразийском пространстве и отношения двух стран.
В конце января в пресс-службе белорусского лидера заявили, что Лукашенко и Путин договорились о новой встрече после переговоров в Москве.
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СНГ , В мире , Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск
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