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Лукашенко выяснил причину трагедии в белорусской школе 

Газета.Ru + ещё 4 12 февраля 2019
Трагедия в белорусской школе, в результате которой погибли два человека, демонстрирует отсутствие дисциплины в учебных заведениях по всей стране. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он призвал чиновников навести порядок в белорусских школах. Тем временем следователи собираются арестовать 16-летнего подростка, устроившего накануне резню в Столбцах. Они также допрашивают родственников и друзей злоумышленника.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что трагедия в Столбцах, где в понедельник из-за нападения школьника погибли два человека, свидетельствует об отсутствии дисциплины и порядка в школах страны.
«Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было», — заявил глава государства.
В рамках расследования убийства в Столбцах Лукашенко призвал проверить действия региональных и федеральных чиновников. «Надо на всю катушку спросить прежде всего с председателя райисполкома и с министра образования. Почему не навели порядок в школе? Школа — святое место. Как в церковь, надо идти в школу», — пояснил президент.
Он поручил доложить о принятых мерах по наведению порядка в учебных заведениях после своего возвращения из России. «Железная дисциплина должна быть. Нам надо сохранить ту стабильность, которая сегодня в стране есть», — добавил Лукашенко.
Напомним, что утром 11 февраля 15-летний ученик средней школы №2, расположенной в городе Столбцы Минской области, устроил резню в образовательном учреждении. Трагедия произошла на третьем этаже здания, когда только начался первый урок. Десятиклассник с ножом напал на 50-летнюю учительницу истории и обществоведения. Ее попытались защитить двое подростков 15 и 16 лет, которые в результате получили тяжелые ранения и были госпитализированы. После операции они находятся в тяжелом состоянии. Педагог скончалась на месте.
Затем обидчик прошел в соседний кабинет, где шли занятия у 11-го класса. Там он ударил ножом своего сверстника, тот скончался от полученных ранений. По словам учеников школы №2, подросток стал случайной жертвой — у него не было конфликтов с нападавшим. «Он вообще был умница, хороший мальчик, олимпиадник. Собирался поступать в вуз за границей», — сообщила РИА «Новости» мать одноклассницы убитого подростка.
Что касается погибшей учительницы истории, то в школе о ней отзываются только положительно. По словам учеников, у них не было конфликтов с педагогом. Женщина была справедливой и в меру требовательной. «Дети, которые у нее учились, сейчас звонят, плачут. Все в шоке, не знают, что могло спровоцировать. Это такая трагедия. Такое могло случиться где-то далеко, но не у нас, не в Беларуси. Это же почти сельская школа», — заявила одна из сотрудниц учебного заведения.
Известно, что после резни злоумышленник скрылся с места преступления. Силовики объявили план «Сирена» и вскоре задержали подростка. При обыске у него обнаружили нож и молоток.
Местная жительница Наталья, чьи родственники знакомы с семьей задержанного, заявила, что старшеклассник демонстрировал успехи в учебе. Кроме того, в школе у него не возникало конфликтов, добавила женщина. По ее словам, школьник воспитывался в «полной, хорошей» семье — его мать занята в сфере ЖКХ.
«Я считаю, что это что-то, связанное с компьютерными играми… Может, задание такое ему пришло. Он же свои страницы [в соцсетях] даже удалил, готовился как-то. Или, говорят, у него глаза красные были, может, [был] под какими-то веществами. Жалко его, его семью, тех, кто погиб или ранен, их семьи», — рассказала Наталья РИА «Новости».
Следственный комитет по Минской области возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по факту убийства двух лиц. Силовики планируют ходатайствовать о его заключении под стражу. Расследование дела взял на личный контроль председатель белорусского СК Иван Носкевич.
Тем временем, по данным ведомства, школьник отказался от дачи показаний правоохранителям. Сейчас рассматривается вопрос о назначении ряда экспертиз — в том числе медико-криминалистической и биолого-генетической. В СК отметили, что при обыске в доме подростка были найдены дымовые шашки и петарды. 12 февраля следователи планируют допросить родственников подозреваемого и учащегося школы, которому он также пытался нанести удары ножом.
В школе, в которой произошло двойное убийство, занятия уже восстановлены. Отмечается, что с детьми работают психологи. В белорусском Минобре в свою очередь заявили, что сделают выводы после ЧП в Столбцах и разработают шаги по усилению мер безопасности. Хотя, по данным ведомства, в школе №2 и так были обеспечены меры безопасности и система психолого-педагогической работы, а задержанный подросток был «нормальным, социально адаптированным».
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СНГ , Видео , Статьи , Александр Лукашенко , СКР , РИА Новости
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