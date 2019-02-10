Запад пытается поссорить Минск с Москвой

Белоруссии Посол России Михаил Бабич в интервью RT рассказал о политических и гуманитарных атаках, которым подвергается Союзное государство РФ и Беларуси.

По словам Бабича, страны Европы и США много лет ведут подрывную работу, направленную на разрушение доверительных отношений между Россией и Белоруссией.

"Это даже не давление, а хорошо спланированная, организованная и системная работа", — пояснил посол.

Для этой цели используются различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов. Как заявил Бабич, молодым людям в России и Белоруссии пытаются привить чуждые нашим народам жизненные ценности. На эту разрушительную работу Запад выделяет сотни миллионов долларов и евро.

"Идет работа над искажением совершенно очевидных фактов истории, которые не подлежат сомнению", — отметил Бабич.

Дипломат уверен, что Запад намерен "оторвать Белоруссию от России", сначала разрушив "вековые связи", а затем "использовать эту территорию как плацдарм для давления на Россию".

Бабич уверен, что возможное сближение Белоруссии с ЕС — внутреннее дело белорусского народа.