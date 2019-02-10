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Запад пытается поссорить Минск с Москвой 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич в интервью RT рассказал о политических и гуманитарных атаках, которым подвергается Союзное государство РФ и Беларуси.
По словам Бабича, страны Европы и США много лет ведут подрывную работу, направленную на разрушение доверительных отношений между Россией и Белоруссией.
"Это даже не давление, а хорошо спланированная, организованная и системная работа", — пояснил посол.
Для этой цели используются различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов. Как заявил Бабич, молодым людям в России и Белоруссии пытаются привить чуждые нашим народам жизненные ценности. На эту разрушительную работу Запад выделяет сотни миллионов долларов и евро.
"Идет работа над искажением совершенно очевидных фактов истории, которые не подлежат сомнению", — отметил Бабич.
Дипломат уверен, что Запад намерен "оторвать Белоруссию от России", сначала разрушив "вековые связи", а затем "использовать эту территорию как плацдарм для давления на Россию".
Бабич уверен, что возможное сближение Белоруссии с ЕС — внутреннее дело белорусского народа.
"Какая будет проводиться политика в отношении соседей и партнеров, определяет исключительно белорусский народ ", — заключил Бабич.
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СНГ , В мире , Политика , Михаил Бабич , ЕС , Минск , Москва , США
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