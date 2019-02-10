Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запад пытается поссорить Минск с Москвой 

Вести.Ru + ещё 8 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич в интервью RT рассказал о политических и гуманитарных атаках, которым подвергается Союзное государство РФ и Беларуси.
По словам Бабича, страны Европы и США много лет ведут подрывную работу, направленную на разрушение доверительных отношений между Россией и Белоруссией.
"Это даже не давление, а хорошо спланированная, организованная и системная работа", — пояснил посол.
Для этой цели используются различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов. Как заявил Бабич, молодым людям в России и Белоруссии пытаются привить чуждые нашим народам жизненные ценности. На эту разрушительную работу Запад выделяет сотни миллионов долларов и евро.
"Идет работа над искажением совершенно очевидных фактов истории, которые не подлежат сомнению", — отметил Бабич.
Дипломат уверен, что Запад намерен "оторвать Белоруссию от России", сначала разрушив "вековые связи", а затем "использовать эту территорию как плацдарм для давления на Россию".
Бабич уверен, что возможное сближение Белоруссии с ЕС — внутреннее дело белорусского народа.
"Какая будет проводиться политика в отношении соседей и партнеров, определяет исключительно белорусский народ ", — заключил Бабич.
Вести.Ru: последние новости
10 лет назад лидеры стран ОДКБ одобрили создание совместных военных сил Ляшко анонсировал провокации Порошенко Девушку из России убили, расчленили и спрятали в морозилку в Испании
Комментарии3
СНГ , В мире , Политика , Прибалтика , Михаил Бабич , ЕС , Минск , Москва , США
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Боня «отшила» Мамаева
Шоу-бизнес Статьи
В РФ предупредили США о последствиях выхода из ДРСМД
Политика Армия
Сенатор закатил лакшери-вечеринку с Лободой для жены
Политика
Задержанные украинские моряки стали офицерами
В мире Украина
Стала известна судьба атаковавших Новую Землю медведей
Общество
Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
Армия
Волочкова ответила на обвинение в связи с Арашуковым
Шоу-бизнес Другое
День зимних видов спорта открыт в Парке Горького
Новости Москвы
Собака Макрона заработает на реставрацию его дворца
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение