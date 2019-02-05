Верный союзник

Российско-белорусские отношения в последнее время как-то не ладятся. Недавнее предложение Владимира Путина углубить интеграцию двух стран в Минске восприняли с большой настороженностью. Местные политики интерпретировали слова российского президента как угрозу независимости и даже допустили украинский вариант развития ситуации. Президент Лукашенко был более сдержан в оценках, но на всякий случай приказал укрепить нацбезопаность, увеличив численность погранслужбы. Параллельно с укреплением границ белорусское руководство все активнее ищет новые внешнеполитические перспективы. За последнее время Минск посетил помощник госсекретаря США , группа американских генералов и специалистов по международным отношениям. А недавно замминистра иностранных дел республики, выступая в Вашингтоне, заявил о потеплении в отношениях с США. Означает ли это, что Белоруссия взяла курс на Запад, а значит рано или поздно повторит судьбу Украины , выясняла «Ленты.ру»

Как бы диктатор

«Уже сам факт вашего пребывания в столице Белоруссии говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения», — на встрече с тогдашним помощником главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом в начале января Александр Лукашенко излучал оптимизм. Опытный американский дипломат из когорты так называемых «ястребов» лишь улыбался в ответ и отмечал успехи Лукашенко в «поддержании политической стабильности в стране».

Возможно, свою фразу о поддержании стабильности Митчелл произнес с сарказмом, ведь все, чего белорусский президент достиг на этом поприще, не соответствует представлениям американцев о демократии. В конце 1990-х — начале 2000-х Лукашенко установил в Белоруссии авторитарный режим правления, что сопровождалось нарушением прав человека, фальсификациями выборов, а также похищениями и убийствами оппозиционеров. Все это привело к ухудшению отношений с Соединенными Штатами.

В 2004 году на тот момент президент США Джордж Буш подписал «Акт о демократии в Белоруссии», предусматривающий введение экономических санкциях против страны и ближайшего окружения белорусского президента. Годом позже госсекретарь США Кондолиза Райз назвала Лукашенко «последним диктатором Европы».

За этим последовало усиление давления, санкции против важнейших отраслей белорусской экономики, сокращение штатов посольств и взаимный отзыв послов. До недавнего времени отношения Белоруссии и США, как, кстати, и с Евросоюзом , были фактически свернуты до минимального уровня. Но все изменила революция.

Украинский путь

До 2014 года единственным и безальтернативным союзником Белоруссии оставалась Россия , которая прямо и косвенно вливала в экономику соседней республики от семи до девяти миллиардов долларов в год (примерно по тысяче долларов на каждого жителя страны). Получать их Лукашенко нравилось, но выполнять союзнические обязательства перед Россией он не спешил.

Украинский кризис стал для белорусского руководства своеобразным тестом на приверженность союзу с Россией, который оно провалило. Начиная с 2014 года Лукашенко пытался найти новые формы взаимоотношения с Россией и Западом ради извлечения политических и ресурсных преимуществ из их противостояния. К тому же Лукашенко всерьез опасался повторения «крымского сценария», что в итоге подтолкнуло его к поиску союзников на Западе.

А где искать союзников, как не на переговорах. Белорусский президент активно включился в процесс урегулирования конфликта в Донбассе, организовав в Минске переговорную площадку. Уже одно это привело к тому, что западные дипломаты стали чаще появляться в столице Белоруссии. Но окончательное решение о поиске союзнических альтернатив Лукашенко, похоже, принял после введения РФ так называемого налогового маневра, который лишил республику дополнительных доходов от операций с российской нефтью в ущерб российскому бюджету.

НАТО надо

«Мы российскую базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна, — говорил Лукашенко в ноябре прошлого года о своем стремлении защитить белорусский суверенитет от чьего-либо вмешательства. — Мы сами, по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены».

Но стоит отметить, что заявление об отказе размещать российскую базу союзник РФ по ОДКБ сделал на встрече с американскими аналитиками. Хотя, характеризуя собеседников белорусского президента, слово «аналитики» стоило бы взять в кавычки. Аналитик, скорее кабинетный специалист, нежели боевой генерал ВДВ, прошедший несколько горячих точек. А гости Лукашенко принадлежали именно ко второму типу.

Например, эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес до своей штатской должности успел дослужиться до звания генерал-лейтенанта. Он был одним из командиров 101-й американской дивизии ВДВ во время вторжения в Ирак, а после — занимал пост помощника начальника штаба американской армии в том же Ираке. После Ходжес воевал в Афганистане, где руководил операциями регионального командования в Кандагаре. Военную карьеру завершил, руководя всеми американскими войсками в Европе. На нынешнем месте работы он и познакомился с Уэссом Митчеллом, который возглавлял Центр до перехода на работу в Госдеп.

Или еще один гость Лукашенко, Майкл Карпентер. В прошлом он был директором по России (в оригинале — Director for Russia) в Совете национальной безопасности при президенте США, а также занимал пост советника по внешней политике вице-президента Джо Байдена , который при Бараке Обаме курировал украинское направление. Сейчас Карпентер занимает ключевые должности в крупных американских аналитических центрах, Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенна Байдена и Атлантическом совете.

Официально заявленной темой бесед экспертов из США с белорусскими коллегами было обсуждение перспектив развития отношений двух стран. Однако, учитывая профессиональный опыт американских гостей и их программу в Минске, посещение белорусского министерства обороны и переговоры с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем, можно сделать вывод о характере этих отношений.

Мягкая сила

Тем не менее не стоит думать, что все сотрудничество Белоруссии и США ограничивается краткими визитами дипломатов и отставных военных. Напротив, несмотря на все ограничения, Штаты системно выстраивают работу не только с государством, но и с белорусским обществом.

Для этого Агентство США по международному развитию (USAID) совместно с World Learning начиная с 2012 года реализует Программу общественных связей с Белоруссией. В 2018 году действие этой программы продлили до 2022 года, ее бюджет составил 3,9 миллиона долларов.

Программа общественных связей нацелена на работу с лидерами общественного мнения, активистами, молодыми бизнесменами, политиками, сторонниками демократических и либеральных реформ Белоруссии. Для них организовываются ознакомительные поездки в США, где им демонстрируют лучшие достижения в общественно-политической сфере. За время действия программы ее участниками стали более тысячи человек, что довольно неплохой результат для небольшой Белоруссии.

Россия же мало что может предложить в ответ. В 2018 году на продвижение образа России во всем мире было выделено около 100 миллионов рублей, что в два с лишним раза меньше, чем выделяют США на Белоруссию. Неудивительно, что молодые белорусы далеко не всегда позитивно относятся к России.

Запасной аэродром

Наверное, Россия была бы не против, чтобы Минск нашел источник финансирования в США. Политолог Дмитрий Болкунец считает, что это сняло бы часть нагрузки с российской экономики и более бы соответствовало реальному положению дел, когда Лукашенко только прикрывается заявлениями о союзничестве. Впрочем, в Москве прекрасно понимают, что США не могут стать альтернативой российскому рынку для белорусских товаров.

Однако Лукашенко скорее всего ждет от США не столько кредитов и инвестиций, сколько военно-дипломатического сотрудничества. По крайней мере, если судить по составу американской делегации, именно этот аспект отношений интересует Белоруссию в данный момент.

Для белорусского президента крайне важно заполучить себе союзника в противовес России, которая рассматривается в качестве угрозы суверенитету страны. Соединенные Штаты отлично подходят на эту роль, ведь начиная с 2014 года кризис в российско-американских отношениях только углубляется.

Утрата союзника, пусть и чисто формального, и переход его на сторону США станет маркером неудачи российской внешней политики. Тем более, что Штаты способны поддерживать не самые демократические режимы, если они проводят антироссийскую политику. Пример Украины в данном случае весьма показателен.

Правда, перспектива сохранения власти Лукашенко в этом случае вызывает вопросы. Дмитрий Болкунец отмечает, что в случае углубления сотрудничества, белорусское руководство в лице Соединенных Штатов видит гаранта личной безопасности и сохранения активов. Однако ранее по этому же пути пошел президент Украины Виктор Янукович , для которого курс на углубление сотрудничества с Западом обернулся майданом и крахом режима. Политолог не исключает, что для Лукашенко его заигрывание с Западом может обернуться повторением судьбы украинского президента.

***