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Лукашенко намерен укрепить пояс добрососедства 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пограничная политика страны направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства.
«Мы должны создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями», — сказал глава государства, подчеркнув особую актуальность этой темы накануне II Европейских игр.
Как передаёт информагентство Belta, Александр Лукашенко поручил пограничникам обеспечивать правопорядок, проявляя максимум внимания к туристам и гостям Белоруссии.
Ранее News.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности страны сотрудничать со всеми странами на принципах взаимоуважения и порядочности. Он отметил, что Минск, благодаря своему геоположению, заинтересован в сотрудничестве, стабильности и мире. По его словам, за Белоруссией утвердился статус инициатора интеграционного процесса на евразийском государстве.
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Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко
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