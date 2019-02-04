Лукашенко намерен укрепить пояс добрососедства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пограничная политика страны направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства.

«Мы должны создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями», — сказал глава государства, подчеркнув особую актуальность этой темы накануне II Европейских игр.

Как передаёт информагентство Belta, Александр Лукашенко поручил пограничникам обеспечивать правопорядок, проявляя максимум внимания к туристам и гостям Белоруссии.

Ранее News.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности страны сотрудничать со всеми странами на принципах взаимоуважения и порядочности. Он отметил, что Минск, благодаря своему геоположению, заинтересован в сотрудничестве, стабильности и мире. По его словам, за Белоруссией утвердился статус инициатора интеграционного процесса на евразийском государстве.