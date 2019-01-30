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Евросоюз пытается улучшить свой имидж в Белоруссии 

Национальная Служба Новостей 26 минут назад
Фото: nsn.fm
Белорусский политолог Александр Шпаковский прокомментировал НСН выделение Евросоюзом €4 миллионов на развитие гражданского общества республики.
Евросоюз выделит около €4 миллионов на развитие гражданского общества Белоруссии в 2019 году. Об этом говорится в тендере Еврокомиссии, сообщает RT. В сопроводительных документах говорится о повышении «прозрачности» системы госуправления, расширении участия граждан в политической жизни, проведении «демократических реформ» и защите прав человека.
Белорусский политолог Александр Шпаковский в беседе с НСН подчеркнул, что финансирование проектов по линии ЕС не несет политический подтекст.
«Основная масса проектов, финансируемых по линии Евросоюза, — это те проекты, которые проходят фильтр Департамента по гуманитарной помощи Управления делами президента. Это проекты неполитического характера. То есть линия на дистанцирование от России здесь просматриваться не будет», — сказал Шпаковский.
По мнению белорусского политолога, Европейский союз ведет работу над улучшением своего имиджа в стране.
«ЕС действительно очень серьезные усилия в последние годы прилагает к улучшению своего имиджа в белорусском обществе. Есть программы, есть конкретные планы работы с общественными организациями неполитизированными, с органами власти. Беларусь находится на стыке интеграционных образований, это единственная европейская страна Евразийского союза. Наши соседи в рамках принятых программ добрососедства будет поддерживать определенную активность, в том числе, выступая в качестве финансового оператора по направлению улучшения своего имиджа. Этот контекст надо учитывать», — пояснил Шпаковский.
Эксперт отметил, что средства на развитие гражданского общества от ЕС поступают ежегодно.
«Приоритет у заявок, которые подаются совместно органами власти и общественными организациями. Поэтому за эти деньги можно не беспокоиться. Если эти деньги поступят, то только с с согласия официальных властей, по-другому это просто не работает. Это та часть легального финансирования, которая направляется на благо нашей страны», — заверил политолог.
Однако директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в интервью RT увидел в финансировании попытку Евросоюза расширить зону своего влияния. По его мнению, де-факто средства были выделены белорусской оппозиции.
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СНГ , В мире , ЕС , Финансовый университет , Еврокомиссия , ЕАЭС
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