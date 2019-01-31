Назарбаев повторил трюк Ельцина

«Вот я сейчас изменю протокол. Встань, иди сюда», — обратился глава государства к министру финансов.

«Сдвиньтесь, начиная от [генерального прокурора республики Кайрата] Кожамжарова, все на одно место. Вот его место. Поэтому у нас финансы хромают, оттого что мы так относимся», — сказал Назарбаев.