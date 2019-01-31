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Назарбаев повторил трюк Ельцина 

Lenta.ru + ещё 1 59 минут назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства республики указал министру финансов Алихану Смаилову на его место, заставив того пересесть. Фрагмент заседания опубликован на YouTube-канале «Радио Азаттык» (местная служба «Радио Свобода»).
«Вот я сейчас изменю протокол. Встань, иди сюда», — обратился глава государства к министру финансов.
«Сдвиньтесь, начиная от [генерального прокурора республики Кайрата] Кожамжарова, все на одно место. Вот его место. Поэтому у нас финансы хромают, оттого что мы так относимся», — сказал Назарбаев.
Подобные действия казахстанского лидера напомнили изданию фразу первого президента России Бориса Ельцина «не так сели», которую тот произнес 5 мая 1999 года на заседании оргкомитета по подготовке встречи третьего тысячелетия. Он обратил внимание на неправильную рассадку подчиненных и пересадил первого вице-премьера и министра внутренних дел Сергея Степашина к председателю правительства Евгению Примакову.
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Комментарии10
СНГ , Видео , В мире , Нурсултан Назарбаев , Борис Ельцин , Евгений Примаков , Сергей Степашин , радио "Свобода"
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