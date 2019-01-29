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Белорусы опровергли дерусификацию телевидения 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла информацию о введении квот на белорусскоязычный контент на телевидении. Об этом сообщает «Радыё Свабода» (белорусская служба «Радио Свобода»).
Эйсмонт считает, что заявление главы администрации президента Белоруссии Натальи Кочановой о введении квот на белоруссоязычную продукцию было неправильно понятно журналистами. Речь шла о том, чтобы на телевидении было представлено не менее 30 процентов национального контента, то есть фильмов и передач, созданных в Белоруссии.
По словам Эйсмонт «в этом контексте можно рассчитывать и на то, что белорусский язык будет использоваться чаще».
«Конечно, нет, нет», — ответила она на вопрос о возможных квотах на белорусский язык в телеэфире.
Русский язык в Белоруссии — один из двух государственных. Данный статус он получил после прошедшего в 1995 году референдума. Тогда за придание русскому языку статуса государственного проголосовали 83,3 процента населения. Согласно данным последней переписи населения, которая прошла в стране в 2009 году, 70 процентов населения назвали языком домашнего общения русский, а белорусский — 23 процента.
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