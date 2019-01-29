Белорусы опровергли дерусификацию телевидения

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла информацию о введении квот на белорусскоязычный контент на телевидении. Об этом сообщает «Радыё Свабода» (белорусская служба «Радио Свобода»).

Эйсмонт считает, что заявление главы администрации президента Белоруссии Натальи Кочановой о введении квот на белоруссоязычную продукцию было неправильно понятно журналистами. Речь шла о том, чтобы на телевидении было представлено не менее 30 процентов национального контента, то есть фильмов и передач, созданных в Белоруссии.

По словам Эйсмонт «в этом контексте можно рассчитывать и на то, что белорусский язык будет использоваться чаще».

«Конечно, нет, нет», — ответила она на вопрос о возможных квотах на белорусский язык в телеэфире.

Русский язык в Белоруссии — один из двух государственных. Данный статус он получил после прошедшего в 1995 году референдума. Тогда за придание русскому языку статуса государственного проголосовали 83,3 процента населения. Согласно данным последней переписи населения, которая прошла в стране в 2009 году, 70 процентов населения назвали языком домашнего общения русский, а белорусский — 23 процента.