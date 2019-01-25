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Лукашенко предложил проверить слух чиновников 

RT на русском + ещё 2 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с научными работниками предложил проверить слух чиновников, так как, по его словам, «не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаёшь».
Как сообщает пресс-служба лидера, Лукашенко заявил доктору медицинских наук Людмиле Макариной-Кибак, что приедет к ней на приём и проверит слух.
То же, по его словам, следует сделать и ряду белорусских чиновников.
«Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более, что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаёшь, доводишь какие-то задачи», — пояснил президент.
В августе 2018 года Лукашенко потребовал внести предложения по заменам в правительстве страны.
Он отметил, что единственная причина невыполнения его поручений заключается в «пофигическом отношении правительства к поручениям президента».
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СНГ , В мире , Александр Лукашенко
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