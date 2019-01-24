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МИД Молдавии вызвал российского посла 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Молдавский МИД вызвал российского посла Олега Васнецова для разъяснения ситуации в связи с сообщениями СМИ об открытии в Москве "представительства Приднестровья".
Ранее МИД России подтвердил информацию о создании с 22 января Фонда развития социальных и культурных связей "Приднестровье", который будет помогать налаживанию культурных и социально-экономических связей.
"В связи с новостями об открытии в Москве "представительства" Приднестровья МИД вызвал для объяснения посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова, который сообщил, что так называемое "представительство" представляет собой некоммерческую организацию, которая предоставляет услуги по юридической помощи жителям приднестровского региона, и была зарегистрирована в министерстве юстиции России", — сообщает пресс-служба ведомства.
Молдавский МИД пояснил, что обратился к послу не только из-за сообщений в прессе, но и потому, что на фасаде фонда присутствует надпись "официальное представительство".
"Статус "официального представительства" имеет определяющее значение для контекста дипломатических отношений, его использование наносит ущерб двусторонним молдавско-российским отношениям. Такие действия подрывают суверенитет и территориальную целостность республики Молдова, а МИД напоминает, что руководство Российской Федерации неоднократно открыто и однозначно высказывалось в поддержку соблюдения этих принципов", — говорится в сообщении.
МИД Молдавии добавил, что призывает Москву обеспечить соблюдение в полном объеме внутреннего и международного законодательства, чтобы избежать спекуляций, которые могут причинить ущерб отношениям двух стран.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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СНГ , В мире , Политика , МИД , Минюст РФ , Кишинёв , Молдова , Москва
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