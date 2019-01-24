МИД Молдавии вызвал российского посла

Молдавский МИД вызвал российского посла Олега Васнецова для разъяснения ситуации в связи с сообщениями СМИ об открытии в Москве "представительства Приднестровья".

Ранее МИД России подтвердил информацию о создании с 22 января Фонда развития социальных и культурных связей "Приднестровье", который будет помогать налаживанию культурных и социально-экономических связей.

"В связи с новостями об открытии в Москве "представительства" Приднестровья МИД вызвал для объяснения посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова, который сообщил, что так называемое "представительство" представляет собой некоммерческую организацию, которая предоставляет услуги по юридической помощи жителям приднестровского региона, и была зарегистрирована в министерстве юстиции России", — сообщает пресс-служба ведомства.

Молдавский МИД пояснил, что обратился к послу не только из-за сообщений в прессе, но и потому, что на фасаде фонда присутствует надпись "официальное представительство".

"Статус "официального представительства" имеет определяющее значение для контекста дипломатических отношений, его использование наносит ущерб двусторонним молдавско-российским отношениям. Такие действия подрывают суверенитет и территориальную целостность республики Молдова, а МИД напоминает, что руководство Российской Федерации неоднократно открыто и однозначно высказывалось в поддержку соблюдения этих принципов", — говорится в сообщении.

МИД Молдавии добавил, что призывает Москву обеспечить соблюдение в полном объеме внутреннего и международного законодательства, чтобы избежать спекуляций, которые могут причинить ущерб отношениям двух стран.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.