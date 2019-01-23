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В Казахстане предложили переименовать страну в Казахскую Республику 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Flickr / Alex J. Butler
Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, руководитель фракции Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев озвучил депутатский запрос, в котором предложил изменить официальное название страны на Казахскую Республику.
"Мы предложили правительству рассмотреть возможность введения официального названия "Казахская Республика", — сказал Перуашев журналистам, отметив, что это предложение было поддержано членами его фракции.
При этом, по его словам, в неофициальном разговоре и переписке можно будет использовать слово "Казахстан". "Мы говорим о том, что наряду с использованием устоявшегося названия "Казахстан", которое используется всеми, в официальном обороте необходимо, наша фракция считает, рассмотреть правительству возможность использования названия "Казахская Республика", — добавил Перуашев.
Он отметил, что "по опыту многих стран надо называть республику по названию народа, который ее создал". "Мы говорим о параллельном хождении двух названий", — пояснил Перуашев. По его мнению, это вопрос исторической справедливости.
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Комментарии1
СНГ , В мире , Азат Перуашев , Демократическая партия США
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