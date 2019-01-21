Додон не будет участвовать в парламентских выборах

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что не будет участвовать в парламентских выборах, поскольку должен выполнять обязанности главы государства.

"Я решил не участвовать в парламентских выборах, чтобы сконцентрироваться на выполнении своих обязанностей", — сказал Додон на брифинге в понедельник.

Он сообщил, что принял это решение после многочисленных консультаций с политиками, экспертами и представителями гражданского сообщества. По мнению президента, сейчас его внимание должно быть сосредоточено на решении проблемы стратегического развития страны.

"Уверяю, что я в качестве президента сделаю все возможное, чтобы достичь консенсуса в стране. Мы все должны приложить усилия, чтобы провести достойную, честную и соответствующую закону избирательную кампанию, которая вернет доверие людей и международных партнеров к молдавскому парламенту", — добавил Додон.

Ранее президент Молдавии заявлял, что рассматривает возможность принять участие в выборах по парламентским спискам Партии социалистов и сохранить при этом должность главы государства. Это заявление стало очередным поводом для конфликта между парламентом и президентом.

Парламентские выборы в республике запланированы на 24 февраля. Они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Новые правила предусматривают, что 50 депутатов будет избрана по партийным спискам, а 51 — по округам.