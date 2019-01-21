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Додон не будет участвовать в парламентских выборах 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что не будет участвовать в парламентских выборах, поскольку должен выполнять обязанности главы государства.
"Я решил не участвовать в парламентских выборах, чтобы сконцентрироваться на выполнении своих обязанностей", — сказал Додон на брифинге в понедельник.
Он сообщил, что принял это решение после многочисленных консультаций с политиками, экспертами и представителями гражданского сообщества. По мнению президента, сейчас его внимание должно быть сосредоточено на решении проблемы стратегического развития страны.
"Уверяю, что я в качестве президента сделаю все возможное, чтобы достичь консенсуса в стране. Мы все должны приложить усилия, чтобы провести достойную, честную и соответствующую закону избирательную кампанию, которая вернет доверие людей и международных партнеров к молдавскому парламенту", — добавил Додон.
Ранее президент Молдавии заявлял, что рассматривает возможность принять участие в выборах по парламентским спискам Партии социалистов и сохранить при этом должность главы государства. Это заявление стало очередным поводом для конфликта между парламентом и президентом.
Парламентские выборы в республике запланированы на 24 февраля. Они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Новые правила предусматривают, что 50 депутатов будет избрана по партийным спискам, а 51 — по округам.
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Комментарии
СНГ , В мире , Игорь Додон , Молдова
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