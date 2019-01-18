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Додон назвал открытие 11 избирательных участков в России дискриминацией 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком в пятницу выразил озабоченность дискриминационным подходом правительства к открытию избирательных участков за границей республики и привел в качестве примера Россию.
Правительство Молдавии в пятницу одобрило предложение министерства иностранных дел и европейской интеграции об открытии 125 избирательных участков за пределами страны на парламентских выборах. В РФ планируется открыть 11 избирательных участков, при этом на парламентских выборах 2014 года их было пять, а на выборах президента Молдавии в 2016 году — восемь. Ранее Додон призывал правительство открыть на территории РФ 150 участков.
Президент Молдавии обменялся с председателем ОБСЕ мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся проходящей предвыборной кампании в парламент Молдавии.
"Выразил свою глубокую озабоченность несправедливым, откровенно дискриминационным подходом правительства при открытии избирательных участков для голосования молдавских граждан, находящихся за пределами Республики Молдова. В качестве примера была приведена ситуация в отношении сотен тысяч молдавских граждан, работающих на территории Российской Федерации, для которых правительство планирует открыть всего 11 избирательных участков, что можно расценивать как преднамеренное ограничение избирательных прав граждан Республики Молдова", — написал Додон на своей странице в Facebook после встречи.
Он считает, что главным условием для признания выборов справедливыми и честными является создание равных условий для участия в выборах всем электоральным конкурентам и гражданам республики.
"В связи с этим призвал представителей ОБСЕ максимально широко принять участие в наблюдении за процессом выборов в Молдове", — добавил Додон.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля. Впервые они будут проходить по смешанной избирательной системе. Новые правила предусматривают, что 50 депутатов будет избрана по партийным спискам, а 51 — по округам.
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Комментарии
СНГ , В мире , Игорь Додон , МИД , ОБСЕ , Молдова
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