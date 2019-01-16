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В Киргизии русский язык могу лишить статуса официального 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 40 оппозиционных киргизских движений предложили внести изменения в Конституцию страны, чтобы лишить русский язык статуса официального. Как рассказал экс-генпрокурор республики Азимбек Бекназаров, русский требуется в качестве языка международного общения, но государственным может быть только киргизский.
Русский язык, по мнению авторов инициативы, должен по-прежнему преподаваться в школе, но как иностранный, наряду с английским, французским.
«ФедералПресс» напоминает, что плебисцит планируют провести 24 ноября. Также на голосование будут вынесены и другие вопросы по «обновлению» Конституции.
Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН отметил, что российские туристы часто едут в Белоруссию из-за возможности говорить на одном языке.
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СНГ , В мире , ФедералПресс , Кыргызстан
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