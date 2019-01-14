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Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы ценить выше такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
«По сути мы помогаем (Белоруссии. — RT), вынимая деньги из нашей экономики… Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», — цитирует ТАСС Медведева.
Он подчеркнул, что Россия никогда не обещала другим государствам компенсировать недополученные в том числе из-за налогового манёвра доходы.
«Мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких, хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку», — отметил он в ходе совещания с вице-премьерами.
10 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможный отказ России компенсировать Минску налоговый манёвр в нефтяной отрасли может привести к потере российской стороной союзника.
В МИД России, комментируя слова белорусского лидера, подчеркнули, что Белоруссия является надёжным союзником и партнёром, а курс на расширение взаимодействия «не подлежит сомнению».
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СНГ , В мире , Политика , Дмитрий Медведев , Александр Лукашенко , МИД , ИТАР-ТАСС , Минск , Москва
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