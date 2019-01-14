Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России

«По сути мы помогаем (Белоруссии. — RT), вынимая деньги из нашей экономики… Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», — цитирует ТАСС Медведева.

Он подчеркнул, что Россия никогда не обещала другим государствам компенсировать недополученные в том числе из-за налогового манёвра доходы.

«Мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких, хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку», — отметил он в ходе совещания с вице-премьерами.

10 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможный отказ России компенсировать Минску налоговый манёвр в нефтяной отрасли может привести к потере российской стороной союзника.