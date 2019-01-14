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Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром 

ТАСС + ещё 30 4 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.
"Руководствуясь 149-й статьей конституции Армении, назначить Никола Пашиняна премьер-министром республики", — говорится в указе президента.
Согласно основному закону Армении, та политическая сила, которая составила абсолютное парламентское большинство, выдвигает кандидата на пост премьер-министра, который назначается автоматически, указом главы государства.
ТАСС: последние новости
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СНГ , В мире , Кавказ , Армен Саркисян , Армения
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