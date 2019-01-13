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В Белоруссии потребовали ограничить трансляцию российских каналов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) по итогам заседания приняла заявление, в котором объявила 2019-й годом белорусского языка и призвала всех жителей республики изучать и совершенствовать владение им в условиях активизации «информационных атак против» страны.
БНФ призвал использовать белорусский язык во всех жизненных ситуациях, инициировать создание белорусскоязычных групп и движений в учебных заведениях разных уровней, передает «Интерфакс».
Кроме того, партия призвала предпринимателей использовать белорусский язык в рекламных кампаниях, в оформлении товаров, в коммуникации с покупателями, а от властей республики потребовала ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их собственным информационным продуктом или набором иностранных телевизионных программ.
Напомним, ранее Украина советовала белорусам не говорить по-русски.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что развитие белорусского языка не должно препятствовать общению с гражданами России.
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СНГ , В мире , Политика , Александр Лукашенко , Интерфакс
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