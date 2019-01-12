«Начало оттепели»: Лукашенко сделал широкий жест в адрес США

Минск стремится наладить диалог с Вашингтоном — вслед за снятием ограничений на численность американского дипкорпуса в Минске, Белоруссия наращивает коммуникации с Госдепом по вопросам улучшения отношений. Впрочем, есть подозрения, что таким образом белорусские власти выторговывают преференции у Москвы . Наступит ли «оттепель» в отношениях Белоруссии и США , разбиралась «Газета.Ru»

Минск стремится улучшить отношения с Вашингтоном. По крайней мере, в последнее время эту тему уже несколько раз обсуждали по телефону представители МИД Белоруссии и Госдепа.

«Согласно правилам дипломатической этики, детальное содержание этих разговоров не разглашается», — заявил пресс-секретарь дипломатического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз, передает «БелТА».

В частности, белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, которые могут работать в стране, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Госдепе. По данным издания, об этом решении министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в четверг, 10 января, уведомил помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — подчеркнул источник журнала.

Авторы Foreign Policy сочли, что данное решение может привести к значительному улучшению отношений Минска и Вашингтона.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также ранее выразил надежду на улучшение отношений с Соединенными Штатами, добавив, что белорусская сторона стремится проводить предсказуемую и открытую политику.

«Произошли серьезные подвижки в наших отношениях [с США], но я не назвал бы их кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе», — сказал Лукашенко.

Белорусско-американские отношения серьезно ухудшились еще в середине 1990-х годов и оставались на крайне низком уровне долгое время. Вашингтон неоднократно критиковал Минск за нарушения прав человека, а в американских СМИ белорусского лидера называли «диктатором». Кроме того, Вашингтон ввел санкции против белорусских чиновников и предприятий.

Однако на фоне трений в отношениях с Россией белорусский президент начал определенное сближение с Вашингтоном.

Попытки наладить диалог с США Лукашенко предпринял еще во время президентства Барака Обамы , когда встретился с ним весной 2016 года на ядерном саммите в Вашингтоне, и даже предложил Минск как площадку для переговоров между США и КНДР.

«Мы имеем опыт мирных переговоров по поводу Нагорного Карабаха и конфликта на Донбассе. Когда я смотрю на карту мира, вижу, что Беларусь находится между Америкой и Кореей», — сказал белорусский лидер, однако его инициатива энтузиазма не вызвала.

На руку Лукашенко сыграл и приход к власти администрации президента США Дональда Трампа , который подходил к международным отношениям с прагматизмом и заявлял, что ему удобно иметь дело с «сильными личностями», к которым можно отнести и белорусского лидера. К тому же, для налаживания связей с Трампом у Лукашенко есть и личные козыри — корни зятя президента Джареда Кушнера из Белоруссии.

В известном партизанском отряде братьев Бельских состояла бабушка зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Он пишет в принадлежащей ему газете New York Observer, что в 1943 году она бежала из окруженного нацистами Новогрудского гетто через подземный ход. На выходе их уже ожидали нацисты.

«Брат моей бабушки Ханон погиб там, и с ним еще 50 человек, — пишет Кушнер. — Бабушка же добралась до леса, где вступила в партизанский отряд братьев Бельских. Там она встретилась с дедушкой, бежавшим из трудового лагеря. До этого он три года прожил в лесу в землянке, питаясь подножным кормом, прячась и ночуя в этой яме даже суровой русской зимой».

Стоит отметить, что вскоре после прихода к власти Трампа статьи о белорусской родне зятя Трампа начали появляться в главном издании страны «Беларусь Сегодня».

В печати выражалась надежда, что Кушнер и его супруга Иванка посетят памятные места, связанные с родными, однако пока этого не произошло.

В то же время эксперты полагают, что Минск все же использует американский фактор в определенной степени для того, чтобы выторговать себе преференции со стороны России.