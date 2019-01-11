Россия вас поглотит: польские страшилки для белорусов

Заявление Александра Лукашенко , когда тот исключил вхождение Беларуси в состав России , вызвало активную реакцию польских медиа, которые начали усиленно нагнетать обстановку вокруг российско-белорусских отношений.

Журналисты польских изданий заговорили о том, что Кремль хочет поглотить соседнюю страну «как Крым », а Лукашенко, якобы, ничего не сможет этому противопоставить, потому что отказался от «европейского выбора».

Кампания в польских СМИ

Либеральная «Gazeta Wyborcza», связанная с Джорджем Соросом , опубликовала материал под заголовком «Почему Владимир Путин хочет поглотить Беларусь Лукашенко». В нем журналист Вацлав Радзвинович выделяет «три причины для растущего аппетита Путина» в отношении Беларуси.

Во-первых, полагает автор, российско-белорусское сожительство без брака обходится россиянам очень дорого, а дает им мало:

Московские эксперты подсчитали, что в эпоху Путина их государство, поддерживая соседа, прежде всего дешевым топливом, потеряло 100 миллиардов долларов. А это примерно в два раза больше чем Россия потратила в этом году на свою армию. Сегодня экономика страны Путина погрузилась в маразм, перспектив улучшения нет, денег все больше не хватает на внутренние потребности.

Во-вторых журналист отмечает, что россияне уже остыли после «Крымнаша»:

Патриотическая горячка, вызванная отнятием у Украины ее полуострова схлынула. А вместе с ней и невиданная популярность Путина. Атмосферу в обществе очень ухудшили продолжающееся в течение четырех лет падение реальных доходов россиян, повышение вопреки обещаниям президента пенсионного возраста, отсутствие перспектив выхода из кризиса и изоляция страны.

С точки зрения автора хозяева Кремля традиционно видят способ для восстановления своей популярности в «маленькой победоносной войне» — хотя бы такой, «как аннексия Крыма или агрессия против Грузии в 2009 году». Хотя и самой войны может и не быть, а будет достаточно присоединить новую провинцию к империи. «Минскнаш», как считает журналист, как раз подошел бы для этих целей.

В-третьих, по мнению Радзвиновича, в Москве рассматривают «белорусский вариант», потому что он помог бы Путину остаться хозяином Кремля и после — не столь далекого — 2024 года, когда заканчивается его последний в соответствии с действующей конституцией президентский срок. Ведь если бы удалось окончательно «интегрировать» Беларусь, возникло бы новое государство, где можно принять новый основной закон, который дал бы руководителю право надолго остаться у власти.

— Лукашенко имеет все основания, чтобы опасаться прожорливого соседа, — заключает автор.

В то же время консервативное издание «Rzeczpospolita» констатирует уже в заголовке своей статьи, что «Беларусь будет поглощена Россией как Крым».

В материале отмечается, что правящий почти четверть века президент Беларуси держится на плаву благодаря миллиардам Кремля, однако уже со следующего года Россия реализует так называемый налоговый маневр, что означает, в частности, более высокие цены на российскую нефть для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Аналитики подсчитали, что в течение шести лет бюджет Беларуси может потерять на этом до 10 млрд долларов. Белорусские власти уже несколько месяцев добиваются, чтобы Россия компенсировала эти потери. Медведев же на недавней встрече в Бресте четко намекнул, что Минск должен будет сделать взамен, а именно пойти на более «глубокую интеграцию» с Россией.

— Ситуация напоминает спор торговцев на рынке, бросаются суммы и ставятся условия. Без российской компенсации в 2024 году белорусы будут платить за бензин столько же, сколько, например, платят поляки. В Минске не хотят допустить до такой ситуации, будут торговаться, — подчеркнул «Rzeczpospolita» некий хорошо информированный белорусский экономист, — В настоящее время белорусы за литр неэтилированного бензина (Е95) платят примерно 1,5 бел. рубля (около 0,71 $), за литр дизельного топлива— 1,6 бел. рубля (около 0,75 $). При средней зарплате в стране в размере, эквивалентном 1600 злотым (около 432 $) польские цены на топливо (1 литр Е95 — 1, 29 $) были бы, пожалуй, неподъемными.

Издание приводит мнение главного редактора радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова , который предполагает, что во время следующей встречи Лукашенко с Путиным будет обсуждаться вопрос: «Станет ли Беларусь Крымом в той или иной форме». В материале сообщается, чо этот «один из наиболее информированных редакторов в Москве утверждает, что российские политические элиты относятся к Беларуси „так, как раньше относились к Крыму“.

Слово бывшего белорусского лидера

Издание „Rzeczpospolita“ также опубликовало интервью с первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем озаглавив его „Шушкевич: Беларусь шаг за шагом теряет независимость“.

В нем экс-руководитель Беларуси сообщил изданию об угрозе для независимости страны:

»Угроза для независимости Беларуси все время усиливается. Разрушить наш суверенитет может только Россия. Путин уже когда-то говорил, что развал СССР был величайшей геополитической катастрофой XX века. Медведев говорил о единой валюте, но такое трудно представить в цивилизованном мире. Польский злотый охраняет польская конституция, а в Беларуси ничего подобного нет. Единая валюта с Россией означает подчинение российскому банку. Шаг за шагом мы теряем независимость».

По словам Шушкевича, Лукашенко сделает все, чтобы сохранить власть, и конечном счете «продаст Беларусь», сказав белорусам, что у него не было другого выхода и что придется принять условия «братской России».

В другой статье издания под названием «Ставкой является независимость Беларуси» отмечается, что «после четверти века „братской дружбы“ Кремль поставил Лукашенко ультиматум».

— Лукашенко может согласиться на все, если Россия гарантирует, что он останется президентом Беларуси. А это значит, что шаг за шагом Беларусь может стать частью России, без единого «зеленого человечка». Он вынужден защищать себя сам. Евросоюз не поможет ему, т. к. не имеет механизмов, чтобы остановить поглощение Беларуси Россией, — заявил изданию бывший зам. главы МИД Польши Павел Коваль.

В еще одном материале «Rzeczpospolita» под заголовком «Ломановский: Россия съедает Беларусь» журналист-советолог Анджей Ломановский пишет о том, что по прошествии 20 лет наследник Ельцина выставил белорусскому президенту счет за его мечты (имея ввиду намерение Лукашенко стать главой Союзного государства) и теперь тот вынужден отчаянно бороться за сохранение суверенитета своей страны, а точнее — ее остатков.

— Кремль требует теперь полного подчинения и ликвидации белорусской государственности. До сих пор Батька всегда каким-то образом выкручивался. Но на этот раз он имеет все и всех против себя. Поэтому нам следует подумать, с кем мы будем граничить на востоке, — резюмировал журналист.

Польский «Newsweek» в заголовке задается вопросом «Приближается конец Лукашенко? Путин хочет забрать Беларусь». Публицист издания Михал Коваль, специализирующийся на белорусской тематике, констатирует, что кризис между «братскими народами» стал фактом:

Однако, чтобы понять, что это очень сильное и рискованное, но все же перетягивание каната, нужно смотреть с расстояния на белорусско-российские торги, которые длятся годами. Путин не терпит Лукашенко. И с взаимностью. Москва всегда воспринимала Беларусь, как провинцию с претензиями, вечно пытающуюся как можно больше отхватить от российских ресурсов. В Кремле есть очень сильное чувство, что Минск его обыгрывает. Получает много, дает мало. Такова, по крайней мере, кремлевская перспектива.

По мнению эксперта, Путину нужен успех в Беларуси, то есть «капитуляция Батьки», которая закончится строительством «мини-СССР» в виде союза России и Беларуси.

— Итак, что мы можем ожидать? Также на этот раз белорусский диктатор попытается тянуть время, заигрывать с Европой и искать кредиты для выживания своей архаичной, нереформированной экономики. И он совсем не лишен шансов в очередной раз спасти свою голову. В конце концов, он знает, что Путину нужен успех. В крайнем случае, он его подарит, но сначала он должен вытянуть с русских как можно больше, — заключает публицист.

Следует отметить, что подобный нарратив на тему российско-белорусских отношений является традиционным для польских медиа. Так, например, в начале декабря «Радио Польша» опубликовало интервью с профессором Дэвидом Марплсом из университета провинции Альберта в Канаде, где этот «эксперт», в частности, утверждал, что Россия может начать раздавать российские паспорта жителям Беларуси, и в ближайшее время попытается заменить Лукашенко на кого-нибудь более послушного. При этом заявлялось, что у «Лукашенко нет поля для маневра -потому что он, безусловно, не будет двигаться в сторону европейских структур, хотя это было бы выгодно для Беларуси».

Мнение экспертов из Белоруссии

«Прекрасно, что польские издания вдруг озаботились о защите независимости Беларуси, — так прокомментировал «Ридусу» развернувшуюся в Польше кампанию экономист Дмитрий Болкунец. — Но я думаю, что многие из журналистов никогда и в России не были, а живут мифами советской эпохи».

«Российскому МИДу стоит организовать для них пресс-тур по российским городам», — заключил Болкунец.

При этом, по мнению политолога, во всей этой медийной кампании ветер дует, собственно, из самой же Белоруссии. По словам Болкунца, Лукашенко и его окружение через местные СМИ сознательно распространяют сообщения о якобы планах Кремля лишить Беларусь независимости.

Республика сегодня признана большинством стран мира и вхождение в состав России вызовет грандиозный скандал, санкции, поэтому только безумцы могут пойти на лишение страны суверенитета. Напомню, что для того, чтобы Беларусь вошла в состав какого-либо государства необходимо как минимум провести референдум и изменить Конституцию. На это в польских и ряде других СМИ никто не обращает внимание и уже несколько лет продолжают передергивать факты, — считает политолог.

«Лукашенко уже активно начал свою предвыборную кампанию, и планирует пойти на 6-й срок, — отметил Болкунец. — Вновь поднимая вопрос об угрозе независимости, Лукашенко пытается встряхнуть номенклатуру, надавить на Москву в переговорах и угодить Западу. Лукашенко поставил знак равенства между своей властью и независимостью Беларуси».

Эксперт напомнил о своей публикации в Forbes , где представлены расчеты о нефтегазовых преференциях, которые Беларусь получила от России в 2001—2017 годах.

«За указанный период они составили почти $100 млрд, и это только по нефти и газу. В отдельные годы уровень поддержки достигал 23% ВВП страны, — пояснил Болкунец. — Эти оценки близки к расчетам других исследований, в том числе МВФ. Это можно считать прямым доходом белорусской экономики и чистыми потерями для российских компаний, которые вполне могли бы продать те же объемы нефти и газа по рыночным ценам. Получается, что модель управления Лукашенко работает за счет ресурсной и финансовой поддержки Москвы без какой-либо политической и экономической выгоды для самой России».

В свою очередь Сергей Лущ, глава белорусской Ассоциации содействия интеграции, международному социально-культурному и деловому сотрудничеству, в комментарии «Ридусу» отметил, что Польша уже давно не скрывает свою миссию, которая заключается в формировании «санитарного кордона» который бы изолировал Россию от Европы.

«Республика Беларусь на сегодняшний день, единственный союзник России в регионе, — говорит Лущ. — Именно через эту стратегическую задачу нужно рассматривать поведение польского государства и его деятельность в отношении восточного соседа».

При этом Польша, по словам эксперта, является основным донором прозападных и откровенно националистических НКО, различного рода культурных, информационных проектов и площадок.

«Объединяет эти разрозненные силы одно — русофобия и фиксация в сознании белорусских граждан месседжа «я не русский» и ничего общего у меня с Россией нет, — подчеркнул Лущ. — В отношении Беларуси регулярно проводятся «специальные мероприятия» в информационном пространстве, вплоть до провокаций. Ежегодно по линии польского МИД и правительства Великобритании выделяется финансирование на поддержку незарегистрированного в Беларуси телеканала БелСат. Так на 2018 год польская сторона выделила 4,5 млн евро, и еще 5 млн фунтов выделяет Великобритания. Целевая аудитория — преподаватели, журналисты, работники культуры, чиновники среднего звена».

И да, основной посыл во всем этом — «Россия хочет поглотить Беларусь», и только Польша беспокоиться и переживает за белорусскую независимость, — заключил Сергей Лущ.