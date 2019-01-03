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Узбекистан досрочно отменил визы для немцев 

News.ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: News.ru
Узбекистан досрочно с 15 января отменил визы для немецких туристов, которые едут посмотреть страну на 30 дней. Изменения внесены в соответствующий указ президента, который предусматривает ускоренное развитие туристской отрасли Узбекистана.
До этого для немцев, как и граждан ещё 12 стран действовал упрощённый порядок получения виз, введение безвизового режима было запланировано на 1 января 2021 года. Но для увеличения туристического потока, а также для укрепления культурного, научного, образовательного обмена между странами, власти Узбекистана решили поторопиться, сообщает Госкомтуризм республики.
Причиной ускорения процесса стали статистические данные: к концу только декабря прошлого года туристические визы оформили 1089 граждан ФРГ. Всего же за год Узбекистан посетили свыше 18 тыс. немцев, что составило в два с половиной раза больше, чем в 2017 году.
Ранее News.ru сообщал, что Узбекистан в январе-сентябре 2018 года принял 350 тысяч российских туристов, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом заявил посол центральноазиатской страны в Москве Бортижон Асадов, выступая на презентации в Новосибирске.
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СНГ , Узбекистан
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