Новогоднее поздравление Лукашенко переписывали «уже раз пять»

Поздравление президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю наступления 2019 года до сих пор не готово, его переписывали уже "раз пять", сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Мы в администрации президента нашей рабочей группой переписывали его (новогоднее поздравление — ред.) уже, наверное, раз пять. На данный момент оно находится у главы государства. Глава государства, безусловно, его тоже глубоко анализирует, где-то дошлифовывает. У президента так: зацепился за запятую — переписываем абзац, за слово — переписываем страницу", — рассказала Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".

После этого, по словам пресс-секретаря, текст обращения снова направляется рабочей группе. "Не исключено, что мы будем еще над ним работать, может быть, не над одной версией", — отметила пресс-секретарь.

По словам Эйсмонт, к настоящему времени новогоднее видеообращение Лукашенко к соотечественникам не записано, работа над ним продолжается. "Предварительно запись запланирована на 30 декабря", — уточнила она.