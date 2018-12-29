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Новогоднее поздравление Лукашенко переписывали «уже раз пять» 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поздравление президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю наступления 2019 года до сих пор не готово, его переписывали уже "раз пять", сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
"Мы в администрации президента нашей рабочей группой переписывали его (новогоднее поздравление — ред.) уже, наверное, раз пять. На данный момент оно находится у главы государства. Глава государства, безусловно, его тоже глубоко анализирует, где-то дошлифовывает. У президента так: зацепился за запятую — переписываем абзац, за слово — переписываем страницу", — рассказала Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".
После этого, по словам пресс-секретаря, текст обращения снова направляется рабочей группе. "Не исключено, что мы будем еще над ним работать, может быть, не над одной версией", — отметила пресс-секретарь.
По словам Эйсмонт, к настоящему времени новогоднее видеообращение Лукашенко к соотечественникам не записано, работа над ним продолжается. "Предварительно запись запланирована на 30 декабря", — уточнила она.
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СНГ , В мире , Александр Лукашенко , Администрация Президента РФ
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