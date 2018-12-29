Лукашенко сам садится за руль несколько раз в неделю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко "очень любит водить транспорт" и сам садится за руль минимум несколько раз в неделю, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Александр Григорьевич на самом деле отличный водитель и очень любит водить транспорт… Вы даже не представляете, что президент за рулем постоянно, как минимум несколько раз в неделю", — рассказала Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам пресс-секретаря, на спортивные тренировки, которые Лукашенко посещает два-три раза в неделю, он всегда ездит самостоятельно. Кроме того, глава республики часто садится за руль за городом.

"Конечно, по родным местам любит ездить: Витебская, Могилевская область — те места, которые он прекрасно знает. Но и в других областях тоже — это же прекрасный способ проверить, проинспектировать качество дорог", — заметила Эйсмонт.

Ранее в 2017 году Лукашенко лично протестировал последнюю модель электромобиля Tesla и поручил отечественным разработчикам электрокаров стремиться к аналогичному уровню.