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Лукашенко сам садится за руль несколько раз в неделю 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко "очень любит водить транспорт" и сам садится за руль минимум несколько раз в неделю, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
"Александр Григорьевич на самом деле отличный водитель и очень любит водить транспорт… Вы даже не представляете, что президент за рулем постоянно, как минимум несколько раз в неделю", — рассказала Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".
По словам пресс-секретаря, на спортивные тренировки, которые Лукашенко посещает два-три раза в неделю, он всегда ездит самостоятельно. Кроме того, глава республики часто садится за руль за городом.
"Конечно, по родным местам любит ездить: Витебская, Могилевская область — те места, которые он прекрасно знает. Но и в других областях тоже — это же прекрасный способ проверить, проинспектировать качество дорог", — заметила Эйсмонт.
Ранее в 2017 году Лукашенко лично протестировал последнюю модель электромобиля Tesla и поручил отечественным разработчикам электрокаров стремиться к аналогичному уровню.
"Знаю точно, что президент еще не тестировал, но очень-очень хотел бы, это электромобиль нашего, отечественного производства", — добавила пресс-секретарь.
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СНГ , В мире , Александр Лукашенко
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