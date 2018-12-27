Lb.ua (Украина): неожиданная свобода для белорусских православных

Lb.ua занялось вопросами Украинское интернет-изданиезанялось вопросами православной церкви Белоруссии . Она всегда и во всем подчинялась Московскому патриархату, пишет автор статьи. Но нынешний раскол между Москвой и Константинополем, а также создание украинской поместной церкви неожиданно поместило белорусских православных в совершенно новые реалии, считает он. Вопрос, по его мнению, теперь ставится так: томос и для белорусов?

Беларусь с самого момента распада СССР позиционировала себя как ближайший союзник России . То же относится и к белорусской православной церкви, которая всегда и во всем подчинялась Московскому патриархату. Но нынешний раскол между Москвой и Константинополем, а также создание украинской поместной церкви неожиданно поместило белорусских православных в совершенно новые реалии.

Официальный представитель Белорусской православной церкви Сергий Лепин заявил, что православные верующие Беларуси не имеют права участвовать в таинствах новосозданной и независимой от Москвы Православной церкви Украины . Также отец Сергий сказал, что белорусские православные «не могут принимать участия» в богослужениях ПЦУ.

«контакты возможны только в общегражданской перспективе. Это означает, что мы не относимся к ним как к церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Так же, как к католикам, униатам или как к каким-либо раскольникам», — сказал представитель БПЦ. По словам Сергия Лепина, Белорусская православная церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь. Руководство БПЦ не направляло поздравления митрополиту Киевскому и всея Украины, и

По словам отца Сергия Лепина, Белорусская православная церковь имеет канонические и литургические отношения

«только с Украинской православной церковью, которая подчиняется Московскому патриарху».

В другом интервью тот же Сергей Лепин сказал, что Верующие Белорусской православной церкви в Украине могут участвовать в таинствах только Украинской православной церкви, под предстоятельством митрополита Онуфрия.

«В Киево-Печерской лавре сейчас служат священники Московской патриархии, значит, там можно принимать таинства. Если эта святыня будет передана под управление иных религиозных организаций, то нет, нельзя, если иного не будет заявлено каноническими духовными властями, — отметил представитель Белорусской православной церкви.

Описанная позиция примечательна тем, что, по сути, уже не отражает реального положения дел. Сегодня главная тема, обсуждаемая белорусскими православными на всех уровнях — это вопрос о том, кому подчиняться: Московскому патриархату, Киевскому, напрямую Вселенскому, или вообще создавать собственную автокефалию? Конечно, обсуждают это люди, реально погруженные в церковную жизнь, а их, по большому счету, в Беларуси не так уж и много. Однако именно они определяют, каким путем далее пойдет белорусское православие. Парадокс же в том, что в Беларуси при желании подвести каноническое обоснование можно под любой из перечисленных вариантов.

Неожиданная свобода

Нынешняя неожиданная «вольница» белорусских православных, как ни странно, началась с того, что Священный Синод РПЦ вечером 15 октября на заседании именно в Минске (в белорусской столице оно прошло впервые) принял решение разорвать отношения с Константинополем. После шестичасового совещания за закрытыми дверями иерархи РПЦ признали невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Незадолго до этого Синод в Константинополе снял анафему с глав двух неканонических церквей: УПЦ КП и УАПЦ. Но для понимания белорусской ситуации более важно, что Вселенский патриархат постановил прекратить действие своего же указа от 1686 года, которым Московскому патриархату давалось право назначать митрополита Киевского.

Священный Синод РПЦ назвал эти решения Константинополя неканоническими и преступными.

«Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию части Русской православной церкви, причем не той, которая когда-то находилась во владениях Константинополя, — объяснил решение Синода РПЦ митрополит Иларион. — Та Киевская митрополия, которая в 1686 вошла в состав Московского патриархата, территориально не совпадала с нынешней Украинской православной церковью».

Именно здесь оказалась заложена «мина», на которую в горячке спора с Украиной не обратили внимания в Москве. С точки зрения церковной юриспруденции, раз у Москвы отозван Томос на управление Киевской митрополией, то и Беларусь, следовательно, перестала являться ее канонической территорией. Поскольку в XVII веке Речь Посполитая и Киевская митрополия практически целиком включали в себя нынешнюю территорию Беларуси. Это значит, что белорусские верующие неожиданно для самих себя оказались в подчинении Киевского патриархата. Продолжая считать Московский патриархат главенствующим, они, с точки зрения Константинополя, оказываются раскольниками. Конечно, у Московского патриархата собственное мнение по этому поводу, но с ним в последние месяцы уже во всем мире как-то не особо считаются…

Возможность для белорусских православных считать себя подначаленными не Московскому, а Киевскому патриархату озвучил 2 ноября представитель Константинопольского патриарха при Всемирной совете церквей архиепископ Иов (Геча). Также в интервью Украинской редакции Би-би-си он не исключил возможности предоставления автокефалии верующим Беларуси — если попросят церковь и государство.

На вопрос журналиста Би-би-си о каноническом статусе территории Беларуси в свете отзыва синодального письма 1686 года, архиепископ Иов ответил:

«Это хороший вопрос. Понимаете — почему в украинском вопросе была важной координация между церковью и государством? Без желания государства иметь автокефальную церковь в Украине Вселенский патриархат не мог бы действовать, так как 17-е правило IV Вселенского собора говорит, что церковное управление должно следовать государственной администрации. На данный момент не было обращения к Вселенскому патриархату ни от белорусского государства, ни от белорусской церкви, поэтому этот вопрос не рассматривается. Но если они обратятся, то, конечно, есть возможность, что этот вопрос будет рассматриваться так же».

«В 1991 году Беларусь получила независимость против своей воли — большинство белорусов были за сохранение СССР. Но сегодня большинство уже не мыслит себя иначе как независимое государство. Теперь та же история повторяется с православной церковью, — сказал в комментарии для LB.ua белорусский священник Виктор, служащий в одном из храмов Гомеля. — Да, сейчас мы служим так, как предписывает наше священноначалие, которое подчиняется Московскому патриархату. Но думать, обсуждать происходящее нам никто не запретит. И я честно скажу, что сейчас те люди, которых можно назвать «церковная интеллигенция" (то есть не только священники, но и активные прихожане), стараются для себя определить — с кем белорусскому православию по пути дальше. Очень многим не нравится, что Москва ополчилась против Вселенского патриархата, который мы привыкли признавать главенствующим и более авторитетным».

Томос и для белорусов?

Сегодня официальный статус Белорусской православной церкви (БПЦ) — это Белорусский Экзархат Московского патриархата, частично (очень ограниченно) самоуправляемый, но по всем ключевым вопросам подчиняющийся Москве. Главу БПЦ — Патриаршего экзарха всея Беларуси — также назначает Синод РПЦ.

По разным данным, к православным относят себя от 70 до 80% верующих белорусов, из них воцерковленные (регулярно посещают церковь, соблюдают религиозные предписания, включая посты) — от 3 до 5%. В Белорусский Экзархат входят 11 епархий и 1582 религиозные общины; 1631 православный храм действует, еще 209 строятся. Действуют 7 духовных учебных заведений, в том числе духовная академия и духовная семинария; 14 мужских и 20 женских монастырей, 54 братства и 113 сестричеств.

До сих пор БПЦ ни разу не давала поводов усомниться в ее верности Московскому патриархату. Но об этом задумываются белорусские власти, которые все чаще сами конфликтуют с Москвой. Достаточно вспомнить, что 15 октября Александр Лукашенко , приветствуя собравшийся в Минске Синод РПЦ, сам не встал ни на чью сторону в конфликте с Киевом и не осудил никаких «раскольников». Отделался лишь общими словами о том, что любые конфликты — это плохо.

Можно вспомнить и другую историю. Осенью 2010 года, накануне очередных своих перевыборов и на фоне обострения отношений с Россией (тоже очередного), Александр Лукашенко ездил в Константинополь к патриарху Варфоломею. Как потом сообщали многие медиа, на той встрече за закрытыми дверями как раз и шел разговор о возможной автокефалии БПЦ.

Правда, тогда все посчитали, что это скорее способ психологического давления Лукашенко на Кремль — ведь было понятно, что никто по просьбе Лукашенко автокефалию белорусам не даст. Но несколько лет спустя вопрос вновь стал актуален.

После аннексии России в Украине белорусское руководство начало искать способы отдалиться от России. В декабре 2014-го на общем собрании епархий Минской митрополии официально было принято требование о самоуправлении. Речь шла не об автокефалии, а о предоставлении статуса самостоятельности — аналогично православным епархиям в Молдове, Латвии, Эстонии. Самоуправляемая Церковь в отличие от экзархата имеет собственный Синод и не подчиняется Московскому Синоду. Но РПЦ выступила резко против повышения самостоятельности своего Белорусского Экзархата, и вопрос был снят с повестки дня.

Как оказалось, ненадолго. После создания Православной церкви Украины о возможности подобного варианта для себя вновь заговорили и белорусские православные. Для многих молодых священников в Беларуси автокефалия — это «карьерный лифт», реальная возможность быстро продвинуться в церковной иерархии.

Вопрос об автокефалии Белорусской православной церкви прежде поднимался в основном белорусской националистической оппозицией, традиционно настроенной антироссийски. И на самом деле Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) существует. Хотя она очень скромная: несколько приходов и пару сотен прихожан, причем практически все — за пределами Беларуси.

«Белорусская Народная Автокефальная Православная Церковь» (таково ее полное название) зародилась в США. В Нью-Йорке ей принадлежит собор Святого Кирилла Туровского. Ее священников рукополагают представители Киевской митрополии — они признают БАПЦ как каноническую церковь.

Однако корни этой церкви — в событиях 1920-х годов в бывшей Российской империи, когда епископ Минский и Слуцкий Мелхиседек (Паевский) сформировал церковную автономию для духовенства епархий, которые находились на тогдашней территории Беларуси.

Летом 1922 года была провозглашена автономия БПЦ, избрано ее руководство. Епископ Мелхиседек стал митрополитом Белорусским и Минским. С точки зрения советского законодательства, митрополит Мелхиседек и возглавляемая им церковь были абсолютно законны и могли действовать. Легальность позволяла сформировать на базе автономии полноценную митрополию. Но официальное решение по вопросу образования Автономной Белорусской митрополии так и не было принято — и в результате БПЦ и по сей день имеет статус экзархата в составе РПЦ.

Те, кто создавал автономную церковь в БССР в 20-е годы, вскоре эмигрировали. В США и Канаде они заложили основы Белорусской автокефальной православной церкви. Именно там (а также в Лондоне) сейчас сосредоточено большинство ее немногочисленных прихожан.