Лукашенко отметил важность «всесторонних отношений» России и Белоруссии

Всесторонний характер отношений Белоруссии России имеет серьезное значение для обеих сторон, в рамках Союзного государства приняты решения "по всем вопросам договоренностей" с РФ, заявил президент республики Александр Лукашенко

В понедельник Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам сотрудничества с РФ, на котором, в частности, отметил, что Москва для Минска является ключевым внешним партнером.

"Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе", — цитирует президента госагентство Белта.

Лукашенко также отметил, что приняты решения по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в целом в плане отношений не только как с партнером, но и как братским, близким Белоруссии государством.

"И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", — заметил глава государства.

При этом президент напомнил, что полгода назад на уровне Высшего государственного совета были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящие пять лет. "Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны", — заявил глава государства.