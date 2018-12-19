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Назарбаев наградил Усманова орденом Дружбы І степени 

Rambler News Service + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил российского бизнесмена Алишера Усманова орденом Достык (Дружбы) І степени, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на МИД страны.
«Указом президента Нурсултана Назарбаева по случаю Дня независимости Республики Казахстан орденом Дружбы І степени награжден известный российский предприниматель, учредитель компании USM Holdings и меценат Алишер Усманов», — следует из сообщения казахстанского внешнеполитического ведомства.
В МИД Казахстана пояснили, что награда присуждена «за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами».
Ранее в 2011 году власти Казахстана наградили Усманова орденом Дружбы II степени.
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