Назарбаев наградил Усманова орденом Дружбы І степени

«Указом президента Нурсултана Назарбаева по случаю Дня независимости Республики Казахстан орденом Дружбы І степени награжден известный российский предприниматель, учредитель компании USM Holdings и меценат Алишер Усманов», — следует из сообщения казахстанского внешнеполитического ведомства.

В МИД Казахстана пояснили, что награда присуждена «за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами».

Ранее в 2011 году власти Казахстана наградили Усманова орденом Дружбы II степени.