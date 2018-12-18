Кремль: объединение России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня

В результате российского налогового маневра Белоруссия может потерять $400-500 млн И президент Александр Лукашенко надеется на преференции при условии, что Кремль откажется от идеи объединения России и Белоруссии в единое государство. Москва заверяет, что полной интеграции двух государств не будет. Но и компенсировать налоговый маневр не обещает.

Даже при худшем варианте, связанном с реализацией в России налогового маневра, в экономике Белоруссии «ничего не обрушится», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема — руководства страны, — которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится», — заявил в понедельник 17 декабря Лукашенко.

Он пояснил, что «этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год».

«В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около $400-500 млн Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны», — заверил белорусский президент.

Лукашенко еще раз отметил, что никакой настороженности у людей быть не может.

«Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, которое мы определим здесь — в суверенной независимой Беларуси», — цитируют его белорусские СМИ.

При этом Лукашенко признал, что на правительственном уровне не удалось договориться о проблеме проводимого в России налогового маневра. Он имеет в виду заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии в Бресте, состоявшегося 13 декабря. В Брест тогда приезжал премьер Дмитрий Медведев . Он назвал два возможных сценария развития отношений двух стран: консервативный — без повышения уровня интеграции до пределов, установленных в договоре от 8 декабря 1999 года.

Второй вариант — «продвинутый», который повысит взаимозависимость двух стран.

Самый тесный вариант интеграции предполагает, в частности, создание единой таможенной службы , эмиссионного центра и суда.

До встречи 25 декабря

Однако официальному Минску идея плотной интеграции с Москвой категорически не нравится. Там оценивают «продвинутый вариант», как покушение на суверенитет Белоруссии. То есть Минск, с одной стороны, хочет быть независимым государством, а с другой стороны, не прочь пользоваться льготами и компенсациями, как если бы Белоруссия была в составе России. В том числе, и в части налогового маневра.

Напомним, в 2019-2024 годах, по решению российского правительства , планируется провести налоговый маневр в нефтяной отрасли: поэтапное увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых. В результате этого цена на российскую нефть для Белоруссии сравняется с мировой, что снизит рентабельность белорусских НПЗ. Потери бюджета Белоруссии в результате маневра в 2019 году оцениваются 630 млн белорусских рублей (более $300 млн).

Суммарные потери для Белоруссии до 2024 года могут составить от $8 до $12 млрд, подсчитали белорусские чиновники.

Минск планировал получить от Москвы компенсации порядка $310 млн за этот налоговый маневр, и Москва поначалу на это соглашалась. Но в декабре ситуация изменилась, теперь российские власти отказываются от обсуждения этого вопроса.

«Если в августе — ноябре говорили о расчетах, то дальше с российской стороны была занята такая крайняя позиция. Получается, что в конце ноября пошла такая риторика (отказа от обсуждения. — ред.)», — сообщил на прошлой неделе зампред белорусского правительства Игорь Ляшенко.

Получит ли Белоруссия компенсации по выпадающим доходам пока не известно. Это будет решаться 25 декабря в Москве на встрече Путина и Лукашенко. Дата такой встречи подтверждена с обеих сторон.

Спор Путина и Лукашенко

В последние годы Лукашенко все чаще и все громче высказывает обиды в адрес Кремля, заявляя о покушении на независимость Белоруссии. В феврале прошлого года, комментируя закрытие границы между РФ и Белоруссией Лукашенко заявил, что его страна ни одного межгосударственного соглашения с РФ не нарушала, тогда как «Россия пинает их в хвост и в гриву». Но Путина он всегда называл другом и соратником.

«Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом», — заявлял Лукашенко.

Но последняя встреча Лукашенко и Путина в формате очередного заседания высшего совета Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге закончилась публичным спором с главой российского государства. Кстати, по тому же самому поводу — грядущий налоговый маневр. Правда, потом Лукашенко извинился перед Путиным, но российская сторона была неприятно удивлена этим фактом.

Москва хочет инкорпорировать Белоруссию в состав России под видом глубокой интеграции. Об этом Лукашенко заявил на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу, 14 декабря.

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — сказал Лукашенко.

При этом, по его словам, некоторые напрямую говорят, что готовы к присоединению шести белорусских областей к России. В ответ на такие предложения Лукашенко предлагал подумать о реакции международного сообщества.

Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются инкорпорировать в состав другой страны, но для Минска «святое — это суверенитет», отметил белорусский лидер.

«Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда», — заключил Лукашенко.

Союзник с большой буквы

В воскресенье СМИ сообщили, что Лукашенко встретился с высшими чиновниками в формате закрытого совещания. Якобы руководство страны обсуждало вопрос независимости Белоруссии в «условиях давления с российской стороны». И участники совещания решили «до конца стоять за независимость». Однако пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики.

Эту информацию в понедельник прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Он заявил, что вопрос об объединении России и Беларуси в единое государство не стоит на повестке дня.

«В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась. Об этом не идет никаких разговоров», — подчеркнул Песков, отвечая журналистам, рассматривается ли вопрос очень плотной интеграции РФ и Беларуси с созданием фактически единого государства с общей валютой, и чтобы это государство после 2024 года возглавил президент РФ Владимир Путин.

По словам Пескова, «РФ и Беларусь имеют союзнические отношения, Беларусь является нашим братским самым близким партнером — стратегическим союзным партнером». «Беларусь — это наш союзник с большой буквы», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

О том, что переговоры 25 декабря между Путиным и Лукашенко не будут простыми, дал понять в понедельник и спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол Михаил Бабич

«Когда идет разговор о том, что цена на газ в Белоруссии должна быть как в Смоленске, надо понимать, что в России работает сложная модель перекрестного субсидирования, в которой участвуют разные субъекты промышленности, экономики, хозяйствования, находящиеся в разных географических зонах», — отметил Бабич.

По его словам, «вот эта перекрестная модель в рамках российского законодательства формирует цену в Смоленске в $70».