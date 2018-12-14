Лукашенко рассказал об идеальном будущем для Беларуси

У президента Беларуси Александра Лукашенко , который в Минске провел встречу с представителями российского медиасообщества, интересовались не только практическими вопросам. Например, у него спросили, каким он видит идеальное будущее своей страны. На этот вопрос глава республики ответил под стать заданному вопросу — философски.

По мнению Лукашенко, идеального будущего, как и прошлого, вообще не может быть ни у одного государства мира. "Даже в США посмотрите, что творится, немало проблем", — цитирует главу Беларуси агентство БЕЛТА.