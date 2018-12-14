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Лукашенко рассказал об идеальном будущем для Беларуси 

Российская Газета + ещё 4 3 часа назад
Фото: president.gov.by
У президента Беларуси Александра Лукашенко, который в Минске провел встречу с представителями российского медиасообщества, интересовались не только практическими вопросам. Например, у него спросили, каким он видит идеальное будущее своей страны. На этот вопрос глава республики ответил под стать заданному вопросу — философски.
По мнению Лукашенко, идеального будущего, как и прошлого, вообще не может быть ни у одного государства мира. "Даже в США посмотрите, что творится, немало проблем", — цитирует главу Беларуси агентство БЕЛТА.
"Главное, чтобы не жить в условиях войны", — признал Александр Лукашенко. Все остальное под силу сделать самим белорусам, если не сделать, то купить, заключил он.
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