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Лукашенко ответит на вопросы российских журналистов 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Общение Александра Лукашенко с российскими журналистами дает возможность из первых уст получить ответы на самые злободневные вопросы белорусско-российских отношений, и не только. Так что не удивительно, что желающих поучаствовать в пресс-конференции Президента Беларуси всегда очень много. Вот и на этот раз такое намерение изъявили около 100 работников теле— и радиокомпаний, газет и журналов, информационных агентств Москвы и Санкт-Петербурга, соседних с Беларусью Смоленской, Псковской, Брянской областей и даже Приморского края.
— В третий раз участвую в таком пресс-туре, — поделился впечатлениями с корреспондентом «СОЮЗа» главный редактор газеты «Владимирские ведомости» Игорь Ефремов. — Да и по другим поводам не раз бывал в республике. Беларусь мне нравится, в частности, тем, что там живут симпатичные мне люди, доброжелательно относящиеся к России. И очень тревожит, что совсем в другом ключе развиваются отношения с Украиной. Если представится возможность, хотел бы спросить у Александра Григорьевича, что надо сделать, чтобы подобный сценарий на постсоветском пространстве не повторился.
Как и многих других журналистов, Игоря Олеговича также интересует развитие белорусской экономики, особенно то, как идут дела в «белорусском „Сколково“, как иногда называют минский Парк высоких технологий. Его посещение участниками пресс-тура, к слову, также предусмотрено. Наверняка много интересных тем родится в умах и сердцах российских коллег в результате посещения Витебской области и Минска. Программа поездки весьма насыщенная. Гости побывают в ОАО „Нафтан“ в Новополоцке, на Минском заводе колесных тягачей, предприятиях холдинга „Амкодор“, заводе компании „Штадлер“. Каждый может почерпнуть там богатую фактуру о белорусско-российском экономическом сотрудничестве. Еще один акцент сделан на подготовке Беларуси к II Европейским играм. Российские журналисты посетят крупнейший многофункциональный спортивный объект „Минск-Арена“, полностью реконструированный стадион „Динамо“ и встретятся с руководителями спортивной отрасли.
Журналисты российских СМИ принимают участие в пресс-туре по Беларуси и встрече с белорусским Президентом
— Каждый раз еду в Беларусь как к добрым друзьям, с которыми хочется увидеться, обменяться мнениями, посмотреть на результаты их работы, — поделился настроением журналист из Санкт-Петербурга Андрей Антонов. — Так что приехал с чувством некоторого воодушевления, меня с Беларусью уже не разорвать. А у Александра Лукашенко хочу спросить, как сегодня живет и развивается страна, как решаются вопросы сохранения исторической памяти, народной культуры, социальной защищенности. С интересом послушаю ответы Президента Беларуси и на вопросы коллег.
К слову
Организаторами пресс-тура российских журналистов выступают пресс-служба Президента Беларуси, Постоянный Комитет Союзного государства, Национальный пресс-центр.
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