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Глава МИД Белоруссии прокомментировал визовое соглашение с Россией 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что согласованный проект белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз является "разумным балансом компромиссов".
Ранее Минск и Москва договорились по проекту соглашения о взаимном признании виз. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что документ планируется рассмотреть 13 декабря на заседании Совмина Союзного государства в Бресте. Согласно проекту документа, иностранцы, имеющие белорусскую визу, смогут въезжать на территорию РФ и пребывать там вплоть до окончания срока ее действия, аналогичные правила касаются и иностранцев с российской визой в Белоруссии.
По его словам, для белорусской стороны "было главным, чтобы граждане третьих стран могли беспрепятственно проезжать нашу (белорусско-российскую — ред.) совместную границу… в рамках Союзного государства". "С учетом того, что мы являемся транзитным государством, мы крайне заинтересованы в том, чтобы наша совместная граница была не препятствием, а обеспечивала возможность свободного передвижения. Нам кажется, что это соглашение обеспечивает такую возможность", — сказал Макей.
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