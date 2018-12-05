Кабмин рассмотрит соглашение с Белоруссией о безвизовом въезде болельщиков

Как отмечается на сайте кабмина, иностранные граждане и лица без гражданства, приезжающие на международное спортивное мероприятие в период его проведения в одном из государств, могут въезжать, выезжать, пребывать и следовать транзитом через территорию второго государства без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность, и документу для посещения таких спортивных мероприятий.

Отмечается, что соглашение было подписано в Минске 29 мая 2018 года.