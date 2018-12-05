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Кабмин рассмотрит соглашение с Белоруссией о безвизовом въезде болельщиков 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит проект федерального закона о ратификации соглашения с Белоруссией по безвизовому въезду на международные спортивные мероприятия, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Как отмечается на сайте кабмина, иностранные граждане и лица без гражданства, приезжающие на международное спортивное мероприятие в период его проведения в одном из государств, могут въезжать, выезжать, пребывать и следовать транзитом через территорию второго государства без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность, и документу для посещения таких спортивных мероприятий.
Отмечается, что соглашение было подписано в Минске 29 мая 2018 года.
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