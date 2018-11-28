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Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Путин прокомментировал инцидент в Черном море

Глава Казахстана вспомнил о голодном детстве 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что жизненные трудности повлияли на него положительно. Об этом он рассказал в ходе выступления на Гражданском форуме в Астане в среду, 28 ноября, передает NUR.KZ.
По словам главы государства, он должен был вынести все тяготы жизни. «Я сельский парень, который после войны жил в абсолютной бедности, не хватало, что одевать, никогда я не помню, чтобы до 15 лет я досыта наедался. Но может быть, от этого и здоровее становишься», — подчеркнул он.
Назарбаев рассказал, что профессия сталевара, полученная в профессионально-техническом училище, ему очень помогла. Он трудился у доменной печи в непростых условиях: «1500 градусов металл, сзади — минус 40, впереди — 1000 градусов».
Казахский лидер посоветовал молодежи готовиться к труду и учиться преодолевать несправедливость.
В ноябре 2017 года глава Казахстана во время визита в Челябинск вспомнил, как он вместе с президентом России Владимиром Путиным пил на улицах города пиво. Назарбаев добавил, что уральский город связан с его «металлургической молодостью».
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Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин , СНГ , В мире , Астана
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