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Лукашенко резко раскритиковал новый кабмин Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Обновленный состав белорусского правительства унаследовал от предыдущего «беспринципность» в выполнении поручений, заявил глава республики Александр Лукашенко.
В понедельник Лукашенко заслушал доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на следующий год.
«Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, почти полсотни поручений — как выполненные, хотя до их выполнения далеко», — приводятся слова Лукашенко на сайте главы республики.
Он подчеркнул, что эта «беспринципность» в выполнении поручений президента страны унаследована от предыдущего кабмина.
«Я просто Сергею Николаевичу (премьер-министр Белоруссии Сергей Румас — прим. ВЗГЛЯД) советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных, потому что вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо», — сказал белорусский президент.
Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства. Премьером вместо Андрея Кобякова, возглавлявшего кабмин с 2014 года, был назначен Румас, который до этого возглавлял Банк развития страны. Причиной отставок Лукашенко назвал разночтения в проведении курса развития страны.
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Комментарии1
Андрей Кобяков , Сергей Румас , Александр Лукашенко , СНГ , В мире
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