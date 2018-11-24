В Армении назначили дату рассмотрения дела экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении рассмотрит отправленное на доследование дело бывшего президента страны Роберта Кочаряна 27 ноября, сообщила в субботу пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Пятнадцатого ноября Кассационный суд Армении частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену апелляционным судом ареста экс-президента Роберта Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд.

"В уголовном апелляционном суде 27 ноября под председательством судьи Рубена Мхитаряна состоится рассмотрение жалобы, связанной с отменой в отношении Кочаряна ареста в качестве меры пресечения на основании его неприкосновенности", — написала Аракелян на своей странице в соцсети Facebook.

Кассационный суд отклонил также жалобу защиты Кочаряна. Ранее адвокат экс-президента Арам Орбелян сообщил РИА Новости , что сторона защиты подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда с просьбой дополнить обоснования отмены его ареста. По словам Орбеляна, адвокаты просят, оставив резолютивную часть решения, рассмотреть все представленные ими основания. Он уточнил, что, кроме неприкосновенности, защита представила еще три основания отмены решения суда первой инстанции, однако апелляционный суд к ним не обращался.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову , служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.