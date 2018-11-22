Надежный друг

С началом боевых действий в Донбассе президент Белоруссии Александр Лукашенко принял на себя роль миротворца. Он превратил Минск в площадку для переговоров между непризнанными республиками и Киевом и неоднократно предлагал направить белорусских миротворцев в регион. На первый взгляд, Лукашенко поддерживает нейтралитет и печется о прекращении конфликта, но, как гласит народная мудрость, «кому война, а кому мать родна». Известно, что начиная с 2014 года Белоруссия поставляет украинской армии оружие, военное снаряжение, технику и топливо, а заодно поддерживает украинскую контрабанду в обход санкций. О заработке на войне и нейтралитете по-белорусски — в материале «Ленты.ру»

Порядочный человек

«Очень честный, порядочный человек, очень религиозный человек. Да, он чрезмерно националистичен, больше, чем я. Ну, так люди же разные», — так охарактеризовал Лукашенко в апреле 2014 года и.о. президента Украины Александра Турчинова.

Несколькими днями ранее последний отдал приказ начать антитеррористическую операцию в Донбассе.

Стоит сказать, что Лукашенко крайне спокойно воспринял февральский переворот в Киеве. Уже в конце марта 2014 года, через месяц после свержения Януковича, и спустя неделю после присоединения Крыма России , он первый раз встретился с Турчиновым, чем де-факто легализовал его статус (РФ так и не признала временное правительство Турчинова — Яценюка). Уже тогда Лукашенко радовался, что нашел понимание с и.о. украинского президента «по многим вопросам».

Например, по вопросу территориальной целостности. В марте 2014 года Лукашенко не признал присоединение Крыма к России, а в апреле выступил резко против децентрализации Украины, потому что «вы же прекрасно понимаете, к чему может привести эта федерализация».

Все для фронта

Открытая поддержка нового руководства Украины шла вразрез с политикой белорусского союзника — России. Однако Лукашенко это, похоже, не беспокоило, свой выбор он сделал. У Белоруссии и Украины и прежде было налажено военно-техническое сотрудничество. А с началом боевых действий в Донбассе Белоруссия многократно увеличила свое участие.

Например, совместно разработанный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Скиф» комплектуется украинской ракетой и белорусской системой наведения, а также белорусским же тепловизором. Несколько образцов этих ПТРК украинская армия использует в Донбассе.

Налажено сотрудничество и в сфере производства армейской техники. Так, принадлежащая Петру Порошенко автомобилестроительная корпорация «Богдан» наладила локальную сборку грузовиков Минского автомобильного завода (МАЗ). Формально армейские грузовики производятся на Украине, однако комплектующие для них, включая двигатели и трансмиссии, — белорусские.

Интересно, что закупку белорусских грузовиков и комплектующих Украина ведет даже в ущерб собственным производителям. Как отмечали украинские журналисты, Кременчугский автомобильный завод (КрАЗ) может предложить полные аналоги импортных грузовиков, однако Украина почему-то предпочла загрузить заказами заводы Петра Порошенко. По оценкам журналистов, украинская армия и другие силовые подразделения закупили с 2014 года до 900 украино-белорусских грузовиков.

Помимо оружия и техники, Белоруссия поставляет украинской армии жизненно важные комплектующие. Речь идет об аккумуляторных батареях для танков и БМП, но главное — оптические приборы, производство которых было организовано в Белоруссии еще в годы СССР. Монокуляры, тепловизоры, снайперские прицелы, коллиматорные прицелы, дальномеры, устройства наведения и системы управления огнем для бронетехники и авиации. Общий объем этих поставок исчисляется миллионами долларов, при этом для Украины белорусские комплектующие куда милей западных аналогов, так как их можно использовать без дополнительной доработки — украинская армия воюет все тем же советским оружием.

Руководитель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олег Двигалев в начале этого года заверял, что «в данный момент военно-техническое сотрудничество с Украиной не реализуется». Якобы Белоруссии важно сохранять статус нейтральной площадки для мирных переговоров участников конфликта в Донбассе. Однако не все так просто. Грузовики, комплектующие к ним и топливо, будучи товарами двойного назначения, идут на Украину напрямую. А вот такие «чувствительные» для России товары, как прицелы и системы наведения, направляются, как утверждают белорусские журналисты, через фирмы третьих стран.

Батькина солярка

Чтобы украинская техника ездила, ее нужно не только ремонтировать, но еще и заправлять. Одним из главных поставщиков топлива для украинских танков и самолетов остается Белоруссия. Страна долгие годы получала нефть из России по внутренним ценам, перерабатывала на своих НПЗ, после чего продавала полученное топливо, в том числе, Украине.

К таким комбинациям у российской стороны и раньше были вопросы, но скорее риторические. А начиная с 2014 года они превратились в самые настоящие претензии. Ведь по данным украинской Государственной службы статистики, в 2014 году 82 процента (!) украинского импорта из Белоруссии (или же 3,2 миллиарда долларов) составили поставки нефти и нефтепродуктов.

Интересно, что всего за год до этого Украина закупила топлива всего на 2,4 миллиарда долларов. Такой рост можно объяснить только двумя причинами. Например, бурным экономическим ростом, из-за чего Украине резко понадобилось на четверть увеличить поставки топлива. Однако начиная с 2014 года в стране развивается экономический кризис, и потребление топлива гражданским сектором систематически падает. Вторая, и наиболее вероятная причина — боевые действия.

Формально белорусскому руководству трудно предъявить претензии, ведь одним и тем же топливом можно заправлять и пассажирский «Ан», и военный «Су». Однако Белоруссия вполне осознанно поддерживала топливом украинскую армию. Как отмечает руководитель белорусского аналитического центра Belarus Security Андрей Поротников , во время самых тяжелых боев летом 2014 года Белоруссия поставляла топливо не по предоплате, как обычно, а в долг. Белорусский журналист Денис Лавникевич отмечал иронию судьбы: «Из российской нефти, поставляемой в Белоруссию без пошлин, на белорусских НПЗ выпускалась солярка, которая потом заливалась в баки украинских танков, утюжащих пророссийских сепаратистов на востоке страны».

Белорусский транзит

Помимо поставок военного снаряжения и топлива, Белоруссия зарабатывает на украинском конфликте и за счет транзита. По данным украинского Госстата, по сравнению с 2013 годом объем экспорта в 2017 году в Белоруссию украинской продукции сельского хозяйства вырос почти в четыре раза. Речь идет в первую очередь о мясе, молочной продукции и овощах.

Можно было бы предположить, что украинским фермерам просто нужно было найти новые рынки сбыта после наложенных Россией ограничений на поставки продуктов. И частично действительно продукция украинских крестьян нашла своего потребителя в Белоруссии. Однако четырехкратный рост потребления продуктов в Белоруссии за эти несколько лет очевидно не случился. Да и местные фермеры производят достаточно овощной и мясо-молочной продукции. Скорее, речь идет о реэкспорте украинских товаров в Россию. Как известно, между РФ и Белоруссией нет оформленной границы, и Россельхознадзор крайне ограничен в возможностях противодействовать контрабанде.

Так, в конце 2017 года в ведомстве предположили, что до четверти всех сыров на российском рынке могут быть украинского происхождения. Эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев отмечал, что на контрабанде в Россию, в том числе украинских продуктов, белорусское руководство может зарабатывать до одного миллиарда долларов в год.

Его коллега Дмитрий Болкунец объяснял, что до определенного времени Москва закрывала глаза на реэкспорт санкционных товаров из Украины, но антироссийские демарши президента Лукашенко заставили Москву пристальней следить за источниками этих поставок. «Очень скоро вскрылась поставленная на поток система контрабанды. Но с учетом того, что Белоруссия живет в достаточно закрытой политической системе, подобные махинации невозможны без контроля со стороны КГБ и пограничного ведомства страны, — уверяет Болкунец. — То есть высшее руководство страны в курсе происходящего».

Кто за что, а мы за мир

«Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, только ради одного — ради мира, — говорил Александр Лукашенко на встрече со своим украинским коллегой в октябре этого года. — Эту проблему должны решить мы — три славянских народа. Это наша беда и проблема. Не европейцы, не американцы — мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена».

Предложение белорусского президента было простым: направить белорусских миротворцев в Донбасс и таким образом поспособствовать разрешению конфликта.

Это далеко не первый раз, когда Лукашенко предлагает отправить свой контингент для прекращения конфликта на востоке Украины. Приблизительно раз в год от белорусских официальных лиц исходят подобные предложения, однако никаких последствий они не имеют. Разве что отдельные украинские радикалы называли белорусских миротворцев «троянским конем Путина».

Куда интереснее другое. В феврале этого года Лукашенко рассказал, что готов направить в Донбасс 10 тысяч своих миротворцев. Серьезная цифра, учитывая, что до этого едва ли не единственным миротворческим опытом Белоруссии была миссия в Ливане в составе всего пяти человек. Общий же состав ранее созданной «миротворческой» роты составляет 40 человек штатного состава и еще 200 человек претендентов. Учитывая такие скромные возможности, вряд ли Белоруссия действительно сможет направить сколько-нибудь крупный контингент в Донбасс.

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Искренность желания белорусского руководства отправить миротворцев вызывает серьезные сомнения. Начиная с 2014 года Белоруссия смогла заработать миллиарды долларов на войне, поставляя украинской армии оружие, технику, топливо и обеспечивая контрабанду украинских товаров в Россию. О том, какую выгоду рассчитывает извлечь белорусское руководство из процесса мирного урегулирования по Украине, как выстраивает свою внешнюю политику в отношении России после 2014 года, и о том, причем здесь Соединенные Штаты, читайте в следующем материале «Ленты.ру».