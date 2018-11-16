Лукашенко потребовал обеспечить энергетическую независимость Белоруссии

Лукашенко заявил на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой, что правительство должно сформировать «прогноз топливно-энергетического баланса страны», а также определить целью полную энергетическую независимость и безопасность Белоруссии, передает агентство «БелТА».

Он отметил, что энергетическая система страны является одним из самых сложных, но исключительно значимым сектором национальной экономики. Стабильность этой системы — «крайне важный элемент безопасности и независимости государства».

По словам президента Белоруссии, для решения актуальных задач в отрасль было вложено немало средств: только за последние пять лет привлечено свыше 1 млрд долларов инвестиций.

Белоруссии удалось выйти на передовые позиции среди стран СНГ по удельному расходу топлива на производство одного киловатта электроэнергии, потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд кубических метров газа в эквиваленте.

«Это около 600 млрд долларов в год сокращения», — уточнил Лукашенко.

При этом собственное производство электроэнергии было увеличено на 2,1 млрд киловатт-час.

«К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии», — обратил внимание белорусский лидер.

Подчеркивается, что белорусская энергосистема «не только является одной из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве, но и не уступает ряду европейских государств».

Но «несмотря на достигнутые успехи», к работе энергетиков страны «имеется немало претензий и замечаний». В частности, необходимо определить шаги для повышения эффективности работы всей энергосистемы, «выстроить четкий план действий, в отрасли есть экономические, технологические и организационные резервы».

Лукашенко подчеркнул, что проведение экспериментов в этой связи не планируется, «главная задача — не загубить достижения, совершенствовать то, что создано, при этом не затягивая процесс».

Он добавил, что необходимы оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Требуется также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.

Кроме того, Лукашенко потребовал от правительства выработать «четкий и реалистичный план», предполагающий расширение использования электроэнергии в «в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях» с учетом строительства в стране БелАЭС.

Он обратил внимание кабмина страны на низкий уровень потребления электрической энергии в Белоруссии. В частности, удельное потребление электроэнергии в республике в два-три раза ниже, чем в развитых странах.

Белорусская АЭС строится неподалеку от города Островец в Гродненской области. Генподрядчиком является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом» ). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200.

Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.