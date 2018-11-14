Почему Назарбаев боится изображения Крымского моста?

Причиной тому является непризнание Казахстаном присоединения Крыма России , даже несмотря на союзнические отношения Москвы Астаны . Казахстан банально не желает ссориться с Западом, на который ориентируется значительная часть местных элит. Именно они являются тормозом тех инициированных Россимей интеграционных процессов, в которых принимает участие Казахстан.

С другой стороны, у стран Запада есть свои рычаги воздействия на элиты Казахстана, причем как индивидуальные, так и коллективные. Достаточно вспомнить, что осенью 2017 года 22 миллиарда долларов Национального суверенного фонда Казахстана были заблокированы на счетах бельгийского филиала американского Bank of New York Mellon. Для понимания, 22 млрд долларов — это около 17% ВВП Казахстана, то есть весьма серьезная сумма средств для бюджета РК.

И это при весьма сдержанной и прагматичной внешней политике Назарбаева. Что было бы, признай Назарбаев Крым российским — представить несложно. Страна попала бы под ряд санкций, которые ухудшили бы социально-экономическую ситуацию в республике, что является благодатной почвой для реализации майданных сценариев на любой лад: от националистического до исламистского.

Отсюда и постоянное лавирование Назарбаева не только между интересами стран Запада и Россией, но и интересами набирающего вес в среднеазиатском регионе Китая.