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Почему Назарбаев боится изображения Крымского моста
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"Получили по харе": Соловьев поспорил с украинцем

Почему Назарбаев боится изображения Крымского моста? 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно во время выставки в Петропавловске, которую также посетил и президент РФ Владимир Путин, отказался проходить мимо стенда с изображением Крымского моста.
Причиной тому является непризнание Казахстаном присоединения Крыма к России, даже несмотря на союзнические отношения Москвы и Астаны. Казахстан банально не желает ссориться с Западом, на который ориентируется значительная часть местных элит. Именно они являются тормозом тех инициированных Россимей интеграционных процессов, в которых принимает участие Казахстан.
С другой стороны, у стран Запада есть свои рычаги воздействия на элиты Казахстана, причем как индивидуальные, так и коллективные. Достаточно вспомнить, что осенью 2017 года 22 миллиарда долларов Национального суверенного фонда Казахстана были заблокированы на счетах бельгийского филиала американского Bank of New York Mellon. Для понимания, 22 млрд долларов — это около 17% ВВП Казахстана, то есть весьма серьезная сумма средств для бюджета РК.
И это при весьма сдержанной и прагматичной внешней политике Назарбаева. Что было бы, признай Назарбаев Крым российским — представить несложно. Страна попала бы под ряд санкций, которые ухудшили бы социально-экономическую ситуацию в республике, что является благодатной почвой для реализации майданных сценариев на любой лад: от националистического до исламистского.
Отсюда и постоянное лавирование Назарбаева не только между интересами стран Запада и Россией, но и интересами набирающего вес в среднеазиатском регионе Китая.
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