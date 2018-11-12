Минск выторговал у Москвы новый кредит

Нехватка бюджетных средств заставляет правительство России принимать «непопулярные меры», выводящие граждан из зоны комфорта. В то же время в Кремле находятся деньги для того, чтобы поддерживать экономику маневрирующего соседа — Белоруссии . При этом давать сотни миллионов долларов Лукашенко — это всё равно, что финансировать режим Януковича перед майданом, полагают эксперты, — деньги всё равно уйдут в никуда.

Россия и Белоруссия договорились о предоставлении Минску кредита в 2019 году, заявил 12 ноября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

«Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российских коллег, ни со своей стороны», — добавил он.

В октябре первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов говорил, что его ведомство в следующем году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около $630 млн на рефинансирование её задолженности перед Россией.

В августе стало известно, что Белоруссия обратилась к правительству РФ с просьбой предоставить в 2019 году госкредит на $1 млрд для рефинансирования части внешнего долга, выплаты по которому в следующем году составят $3,6 млрд Между тем, в конце 2017 года МВФ отказал Минску в займе на $3 млрд: фонд требовал снижения доли госсектора в экономике Белоруссии, а также введения свободного регулирования цен на коммунальные услуги.

Однако Россия публично не выдвигает Лукашенко каких-либо требований. Кроме того, практически со 100-процентной вероятностью деньги останутся в России, отмечали эксперты: ими всё-таки будут погашены прежние долги Минска перед Москвой, но вряд ли такие условия можно назвать выгодными для отечественной экономики. При этом практика выдачи российских кредитов Белоруссии стала привычной: в 2017 году размер российской ссуды Минску составил $700 млн — деньги также пошли «на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией».

Ещё одна страна, с которой в Минске планируют открыть «кредитную историю», — это Китай. В 2015 году после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Минск, в Поднебесной обсуждалась возможность предоставления кредита на $7 млрд — на развитие экономики Белоруссии. Впоследствии сумма уменьшилась до $0,5 млрд, но решение о предоставлении займа так и не было принято.

Предоставлять Белоруссии очередной кредит нецелесообразно, отмечает News.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько : «Минск не идёт нам навстречу ни в одном из дипломатических вопросов: ни по поводу союзного государства, ни в вопросах военной безопасности. На фоне заметной интенсификации контактов между Лукашенко и западными политиками выделять деньги Белоруссии — это всё равно, что перед Евромайданом кредитовать Януковича. Деньги уйдут просто в никуда». Минск, напоминает эксперт, не признаёт суверенитет России над Крымом и в целом не поддерживает российскую позицию по Донбассу и Сирии.

По мнению Безпалько, было бы лучше вложить средства в развитие любой из российских областей.