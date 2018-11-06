РБ открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

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Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © gpk.gov.by
Белоруссия открыла новый пограничный пост «Наровля» на границе с Украиной.
«С целью дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления… в Мозырском пограничном отряде сформирован пограничный пост «Наровля», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского государственного пограничного комитета.
Отмечается, что с начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяжённостью более 50 километров, треть из которых пролегает по реке.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с конфликтом на Украине увеличился «приток» оружия на белорусско-украинской границе.
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