РБ открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

Белоруссия открыла новый пограничный пост «Наровля» на границе с Украиной.
«С целью дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления… в Мозырском пограничном отряде сформирован пограничный пост «Наровля», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского государственного пограничного комитета.
Отмечается, что с начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяжённостью более 50 километров, треть из которых пролегает по реке.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с конфликтом на Украине увеличился «приток» оружия на белорусско-украинской границе.