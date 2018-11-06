РБ открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

Белоруссия открыла новый пограничный пост «Наровля» на границе с Украиной

«С целью дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления… в Мозырском пограничном отряде сформирован пограничный пост «Наровля», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского государственного пограничного комитета.

Отмечается, что с начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяжённостью более 50 километров, треть из которых пролегает по реке.