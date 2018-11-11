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Киевский вокзал проверяют в связи с угрозой взрыва
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Киевский вокзал проверяют в связи с угрозой взрыва 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Киевский вокзал в Москве подвергся тщательной проверке правоохранителей из-за поступившего звонка с сообщением об угрозе взрыва. Здание изучают кинологи с собаками.
«Вокзал работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась», — рассказали источники News.ru.
На днях сообщалось, что сотрудники экстренных служб столицы эвакуировали всех посетителей и работников торгового центра «Ереван Плаза» на улице Большая Тульская.
Причиной стала угроза взрыва в здании, однако проверка не подтвердила достоверность этой угрозы.
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