Киевский вокзал проверяют в связи с угрозой взрыва

Киевский вокзал в Москве подвергся тщательной проверке правоохранителей из-за поступившего звонка с сообщением об угрозе взрыва. Здание изучают кинологи с собаками.

«Вокзал работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась», — рассказали источники News.ru.

На днях сообщалось, что сотрудники экстренных служб столицы эвакуировали всех посетителей и работников торгового центра «Ереван Плаза» на улице Большая Тульская.

Причиной стала угроза взрыва в здании, однако проверка не подтвердила достоверность этой угрозы.