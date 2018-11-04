Лукашенко предупредил об ответе Москвы и Минска на военные базы в Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветовал главе МИД Польше не создавать "лишние базы", иначе Минск Москва вынуждены будут ответить. Глава МИД Польши Яцек Чапутович на текущей неделе участвовал в Минске во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. "Я министру иностранных дел сказал — он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", — заявил Лукашенко в воскресенье во время рабочей поездки в Витебскую область, касаясь во время беседы с жителями поселка Болбасово планов Польши разместить у себя военную базу США. Слова президента приводит агентство Белта. Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.