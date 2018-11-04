Ещё
«Мы с россиянами должны будем отвечать»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин передал Бурятию и Забайкалье в ДФО
Путин передал Бурятию и Забайкалье в ДФО

Лукашенко предупредил об ответе Москвы и Минска на военные базы в Польше 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветовал главе МИД Польше не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва вынуждены будут ответить.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович на текущей неделе участвовал в Минске во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я министру иностранных дел сказал — он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", — заявил Лукашенко в воскресенье во время рабочей поездки в Витебскую область, касаясь во время беседы с жителями поселка Болбасово планов Польши разместить у себя военную базу США.
Слова президента приводит агентство Белта.
Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.
Последние новости
"Предел цинизма": в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России Умер народный артист России Владимир Тютюнник Стало известно, кто избил актера Даниила Страхова
Комментарии54
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных нелегалов414
Раскрыты планы Лондона по Скрипалям160
Умерла облитая кислотой украинская чиновница56
Путин передал Бурятию и Забайкалье в ДФО108
На учениях НАТО произошло ЧП277
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин передал Бурятию и Забайкалье в ДФО
Политика
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
00:41
Мужчина оседлал скульптуру на Аничковом мосту
Происшествия
04:30
«Семья фактически разрушена»
Происшествия Статьи
03:22
В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных нелегалов
В мире Другое
00:31
Раскрыты планы Лондона по Скрипалям
В мире
00:50
В Петербурге стартовал Фестиваль света
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение