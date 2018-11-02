Ещё
Госпитализирован Игорь Лученок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новейшие зенитные комплексы РФ в Сирии оказались провальными
Новейшие зенитные комплексы РФ в Сирии оказались провальными

В Минске госпитализирован композитор Игорь Лученок 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: sb.by
В Минске экстренно госпитализирован народный артист Белоруссии и СССР, председатель Белорусского союза композиторов Игорь Лученок. 2 ноября он поступил в больницу с инсультом, к лечению привлечены лучшие врачи республики, сообщает информагентство БелаПАН со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.
В августе композитор отметил 80-летие. Песни на его музыку исполняли ансамбли «Песняры», «Сябры», «Верасы» и другие популярные коллективы и исполнители. Лученок — автор множества хитов, которые остаются популярными спустя десятилетия. Среди них — «Алеся», «Журавли на Полесье летят», «Вероника».
Парламентская газета: последние новости
Россия и Белоруссия взаимно признают въездные визы Володин: обсуждаемые на ПА ОДКБ вопросы послужат развитию отношений в парламентском измерении Белоруссия отслеживает планы Польши по размещению базы США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины309
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе352
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы166
В США подтвердили возможность ударить по РФ из Европы86
Генерал МВД ответил на вопрос об интиме в органах82
Видео
01:27
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Украина
00:30
Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
Происшествия В мире
00:58
Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги
Шоу-бизнес Статьи
01:14
Украинский дрон-камикадзе попал на видео
Армия Оружие
01:19
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе
Происшествия
07:10
Пока вы спали: Послание Путина миру
Общество
01:00
Московское метро объявило о реформе
Новости Москвы
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение