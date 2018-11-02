Госпитализирован Игорь Лученок

В Минске госпитализирован композитор Игорь Лученок

Минске экстренно госпитализирован народный артист Белоруссии и СССР, председатель Белорусского союза композиторов Игорь Лученок. 2 ноября он поступил в больницу с инсультом, к лечению привлечены лучшие врачи республики, сообщает информагентство БелаПАН со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

В августе композитор отметил 80-летие. Песни на его музыку исполняли ансамбли «Песняры», «Сябры», «Верасы» и другие популярные коллективы и исполнители. Лученок — автор множества хитов, которые остаются популярными спустя десятилетия. Среди них — «Алеся», «Журавли на Полесье летят», «Вероника».