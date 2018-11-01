Москва отреагировала на планы Минска в отношении Донбасса

Руководство самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР вправе самостоятельно определить режим контроля на своих территориях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя инициативу президента Белоруссии . Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 1 ноября.

«Дело в том, что у территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые, в первую очередь, должны сами определить тот режим контроля, который они посчитали бы уместным и возможным. Это решение руководства двух республик», — отметил Песков.

На вопрос о том, «согласилась бы Россия на белорусов», представитель Кремля затруднился ответить. «Я не знаю отношения Донбасса к этой инициативе. Как я могу сейчас формулировать какую-то позицию Российской Федерации?» — пояснил он.

Накануне Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов в Донбассе.

ОБСЕ. Лукашенко неоднократно заявлял, что Минск готов взять на себя обеспечение мира в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Так, 31 октября он призвал продолжить поиск «взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев». По его мнению, следует изучить вариант размещения совместной миссии ООН

В тот же день белорусский лидер заявил, что урегулирование конфликта невозможно без США.